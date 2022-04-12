威洛布魯克地區槍擊案 2死5傷

洛杉磯縣屬地威洛布魯克地區日前發生槍擊案，現場一輛黑色轎車上都是子彈孔。（NBC截圖）

洛杉磯縣屬地威洛布魯克（Willowbrook）地區日前發生槍擊 案，警方11日確認兩名死者分別是來自唐尼（Downey）17歲的Devin Pugh，和來自莫雷諾谷（Moreno Valley）40歲的 Timothy Ford Sr.。

警方還在調查這起槍擊案，根據洛縣 警方和驗屍官辦公室的調查發現，兩名死者死亡時間在10日下午3時，地點位於Blakley大道12200號街區。值班警察 Tracy Koerner表示，另外五人因為槍傷被送往醫院，其中一名 50 多歲的男子，和三名40多歲的男子是被救護車送到醫院，另一名40多歲的女性傷者是自己開車去醫院。目前只有一人重傷，其餘四人的傷勢都不會危及生命。

目前槍擊案的動機不明。當局只說，當車內響起槍聲時，至少有兩輛車接近該地區。警方目前尚未逮捕任何人，也沒有槍手的線索。

現場視頻顯示數十枚彈殼散落在該地區，目擊者稱聽到多發槍聲。任何知道本案信息的人都可致電LASD兇案組，電話是323-890-5500或滅罪熱線800-222-TIPS (8477)。