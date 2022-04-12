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疫情中斷一年 經文盃高球賽 4月28日開打

記者秦祖意╱洛杉磯報導
主辦單位歡迎各界人士踴躍報名，參與今年舉辦的經文高爾夫球邀請賽(TECO Cup)。（記者秦祖意╱攝影）
主辦單位歡迎各界人士踴躍報名，參與今年舉辦的經文高爾夫球邀請賽(TECO Cup)。（記者秦祖意╱攝影）

加州中華民國高爾夫球聯合會訂4月28日(星期四) 早上11時30分，在惠提爾市的加州鄉村高爾夫球俱樂部 (California Country Club)，舉辦2022年度經文盃高爾夫球邀請賽（TECO Cup)。這項比賽已持續26年，因疫情關係前兩年只舉辦過一次；現在因疫情開始消退，打算重新開打。

聯合會會長江瑞瀛說，希望參賽者在疫情期間都可以通過這次活動揮桿疏解壓力，並歡迎大眾踴躍報名。

這項邀請賽有幾個得獎類別，分為長青組（55歲以上），男子組，女子組，淨桿獎，近洞獎，遠距獎和一桿進洞獎。每一個比賽類別都有獎品。其中一桿進洞比賽分為兩洞，獎品分別是BMW和Honda汽車。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境說，而高爾夫球運動有「高而富」的精神，「高而富」並不代表是富人的運動。 「高」代表高爾夫是一個高尚的運動，大家照規矩來，沒有人可以投機取巧，並可經由運動來展現內涵。運動也可以讓免疫系統增強，所以希望大家可以通過活動強身健體，展現正面能量。

聯合會前會長陳玲華說，希望藉此活動推展國民外交、全民運動和聯繫球友之間的感情。她預祝經文盃旗開得勝。

比賽報名費為每人160元，費用包括球場，球車，飲水，午餐，晚餐，伴手禮和抽獎活動。報名截止日期是4月12日。活動聯絡人為江瑞瀛 (626-6414729)和柯欣侑(714-9066888)，電郵為[email protected]。加州鄉村高爾夫球俱樂部 (California Country Club)地址是：1509 S Workman Mill Road, Whittier, CA 90601。

加州 疫情 中華民國

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