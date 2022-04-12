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洛杉磯市長選情丕變 富豪卡魯索後來居上

洛杉磯訊
南加大董事會主席卡魯索（Rick Caruso）競選洛杉磯市長。（Caruso臉書）
南加大董事會主席卡魯索（Rick Caruso）競選洛杉磯市長。（Caruso臉書）

洛杉磯市長選情出現重大轉折，白人億萬富翁與黑人聯邦眾議員，現在支持度並駕其驅，領先其它候選人，前者以公共安全議題獲選民青睞，後者則以平價住宅與種族正義政見得到選民信任。

柏克萊加大政府研究所對可能的選民的民意調查，洛杉磯市長候選人、聯邦眾議員巴斯（Karen Bass），和房地產開發商富豪卡魯索（Rick Caruso）幾乎一樣。在2月進行的類似調查中，巴斯尚遙遙領先所有的候選人，卡魯索則吊車尾。當時沒有人料到，民調會在一個月有驚人變化。

洛杉磯市長候選人眾議員巴斯（Karen Bass）民調仍然領先。（Karen B...
洛杉磯市長候選人眾議員巴斯（Karen Bass）民調仍然領先。（Karen Bass for Mayor網站下載）

洛杉磯時報報導，這項由該報共同發起的民意調查發現，卡魯索得到24%的可能選民的支持，巴斯得到23%，計誤差值約為正3.5%，這項民意調查於3月29日開始進行。

之前2月同樣由洛杉磯時報贊助、柏克萊加大政府研究所進行的民意調查，卡魯索只有8%潛在選民支持，而貝斯領先群雄，獲32%支持。在兩次民意調查中，大約40%的可能選民表示，他們還無法決定要投給誰。

該民調顯示，有華裔血統的市議員梁家訓（Kevin de León）支持率有所下降，他在2月的支持率為8%，現在為6%。據洛杉磯時報報導，包括洛市市議員布斯凱諾（Joe Buscaino）和洛市檢察長富爾（Mike Feuer）在內的其他候選人，均未獲得可能超過2%選民的支持。

卡魯索在可能的選民中也獲得最多支持。他們在確定候選人時會優先考慮犯罪和公共安全，其中38%的人支持卡魯索，讓他領先了貝斯。

然而，對選民來說最重要的問題是遊民，61% 的可能選民表示這個問題是他們投票給誰的關鍵。據洛杉磯時報報導，沒有候選人在解決遊民問題方面，表現出既定優勢。革水

青睞巴斯的潛在選民，大多認為住房負擔能力是他們最關心的問題，以及氣候變化和種族正義。初選將於6月7日舉行，前兩名候選人將在11月8日決選。

洛杉磯 柏克萊加大 眾議員

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