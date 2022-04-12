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享受刺激不嫌晚 107老人跳傘 平均年齡60歲以上

編譯組／綜合報導
上百名60歲以上跳傘者齊聚河濱縣跳傘，希望創造世界紀錄。（ABC 7）
上百名60歲以上跳傘者齊聚河濱縣跳傘，希望創造世界紀錄。（ABC 7）

ABC 7電視台報導，來自世界各地100多名60歲以上長者10日齊聚河濱縣登機跳傘，期盼創世界紀錄。

他們搭乘的飛機在派里斯（Perris）起飛，飛機達到1萬8000呎高空後，這群嬰兒潮世代成員一一跳下。

68歲的Rick Poplinger說，「首先，這是一項世界紀錄，我們是被選中來這的」他說，「因為我們是跳傘選手中的一員，我們非常擅長我們所做的事。」

這群中老齡跳傘者成立「60歲以上跳傘組織」（Skydivers Over Sixty，或稱SOS），是由107名年齡介於60歲至78歲之間高齡成員組成的最大的自由落體編隊。他們也向大家證明，享受刺激永遠不嫌晚。

75歲跳傘成員溫瑟（Fredrick Winsser）說，「你60歲以上，並不意味著你必須坐下來不得參加活動。你有各種可能性。我也參加潛水與滑雪。」

SOS組織主席錢費爾德（Dan Brodsky-Chenfield）說，「我們有一個特殊跳傘隊形，我們在半空中會打造這樣的隊形。」他說「我們只有一分鐘完成這一切，這是我們非常重視的工作。」

64歲的Jean Szkaradek說，「我認為更多的是專注於跳傘之後，如何完成好的隊形。」

他們經過四天準備，以及之前的六次試跳，第七次終於接近創造世界紀錄。

「陣形佈置得很完美，只有一人出局」錢費爾德說，「這需要些訣竅，所有107人都需同時完成這完美的一分鐘。」

可惜的是，最終這群跳傘者因天氣原因，無法繼續嘗試，已至無法於當天創造世界紀錄，他們決定明年再來。

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