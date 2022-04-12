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上海防疫的民怨現形記：中國「清零政策」為何總崩潰？

洛城新語╱中國為什麼要堅持清零？

洛城新語

近來上海的封城防疫政策帶來的一系列次生災害，無論是出現「飢荒」，還是其他疾病患者無法就醫而惡化甚至逝世，不少名人也沒能逃過這些影響。這讓全世界都難以理解，為什麼時至今日，尤其Omicron如此溫和的情況下，中國還要堅持清零？這不僅僅只是政治原因，也有能力有限的原因。

中國無疑是嘗到了清零政策的甜頭，通過關閉國門，這兩年時間裡，中國都將病例數和死亡人數控制在很低的範圍。即使早先的多個城市陸續出現疫情，都用封城的強硬政策實現了清零，並可以隨後恢復很長一段時間的正常生活。中國民眾配合度高，政府組織能力強，乍看確實是一個適合中國的好辦法。

但是清零顯然不是目的和終點，只是爭取時間的方法。中國現在將方法作為目的，對付狡猾的各類變種病毒，自然難以再行得通。

如果病毒如同早先的SARS，一段時間後自行莫名其妙消失，再也不回來，那麼堅持清零、封城、嚴格隔離當然是應對短期疫情的好方案。但沒人能預測未來病毒的走勢，因此抱著這樣的期待去對付新冠病毒顯然是貿然的。短期的封城隔離，是為了爭取更多時間研發和普及疫苗，增加防疫和醫療能力，開發抗病毒藥物等。最終的目的是要讓人們面對病毒時，有足夠的能力預防和治療，才能真正實現開放和復工復課。

但中國似乎將所有精力都用在了清零本身上，而忽略了用爭取來的時間做別的工作。在抗病毒藥物方面，輝瑞未允許中國賣防制Paxlovid特效藥，被認為是「卡脖子」，但也沒能研發出自己的強效藥物；而在疫苗方面雖並沒有被「卡脖子」，但又遲遲不肯批准BioNTech的mRNA疫苗，而是主張自主研發mRNA疫苗，可是至今沒能上市；在醫療資源方面，也就更難在短期內趕上了，雖然能迅速建成大量方艙醫院，但中國的發熱門診、呼吸機和加護病房床位比例，依舊遠低於許多發達國家。

不僅在技術和設備方面如此，甚至連許多其他方面也依然還沒有跟上，包括上海出現健康雲系統頻頻出錯，隔離民眾的寵物安置，老人兒童的安置都出現問題，也都無一不是其他城市曾出現過類似的情況。而最讓人感到「魔幻」的，無非是在當今時代還會出現餓死的風險，這也是早在2020年初武漢就出現過的物流跟不上的問題，卻至今還在重演。

這也就是為何中國至今騎虎難下，即使是規模巨型如上海，也只能用原始的封城方法。因為沒有可靠的疫苗、充足的醫療資源和強效的藥物。或許也是因為清零法一開始太好用，給中國政府減少了緊迫感。全世界都已經過渡到了2022年，連病毒都已變異多代了，中國的防疫方式還只能停留在2020年初。

封城 疫苗 防疫

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