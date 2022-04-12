腦傷引發失語症 傷害語言不損智力 全美200萬病友

布魯斯威利宣布罹患失語症退出演藝圈，失語症議題被各界關注。（Getty）

好萊塢動作片影星布魯斯威利（Bruce Willis）被診斷出患有失語症 （aphasia）後宣布退出演藝圈，失語症被各界關注。根據研究，失語症最常發生於中風 或創傷性腦損傷後，該疾病出現的溝通障礙，會損害一個人處理語言的能力，但不會影響智力。

洛杉磯時報報導，根據美國國家失語症協會（National Aphasia Assn.，NAA），目前全美約200萬人受此病影響，比帕金森病（Parkinson）、腦性麻痺（cerebral palsy）或肌肉萎縮症（muscular dysstrophy）更常見。每年約有近18萬名美國人罹患此病。

女演員莎朗史東（Sharon Stone）也曾患此病，她在2001年因腦動脈瘤塌陷後，出現閱讀和語言問題。經過多年治療復健，重返演藝圈。

是什麼導致失語？

根據NAA數據，約25%至40%中風倖存患者，會出現失語症。德州大學西南校區（University of Texas Southwestern）Peter O'Donnell Jr.大腦研究所中風康復醫師Nneka Ifejika表示，當中風患者出現失語症時，通常是中風影響左側大腦控制語言技能的部分。

它也可能因腦部感染、腦瘤或其他導致進行性腦損傷等相關疾病引起，如阿茲海默症 （Alzheimer）或失智症（dementia）等。

失語症症狀為何？

失語症患者症狀，通常是在說和寫方面遇到困難。根據NAA，這是一種後天性交流障礙，會損害一個人處理語言的能力，但不會影響智力。

北嶺州大（Cal State Northridge）溝通障礙副教授比爾（Michael Biel）說，失語症患者智力完好，他們的「心智能力被這種殘疾所掩蓋」，對失語症患者來說，很容易被誤會為智力喪失或低下。

但失語症確切的症狀，可能取決於每位患者失語的類型，這又取決於不同患者，潛在的腦損傷發生部位。

某些類型的失語症患者會說出完整句子，但意義不明，部分類型患者會影響說出某物體的名稱，或重複單詞、句子能力。比爾說，最常見的問題是「找詞困難」。

若大腦額葉受損的患者，可能出現右側無力或手臂和腿部癱瘓，影響運動。

有治療失語症方法？

目前並無治療藥物。恢復的可能性取決於許多因素。Ifejika說，「因阿茲海默症等進行性神經系統疾病導致的失語症，預後比中風引起的失語症差得多。」

若患者還能說話，語言治療可不斷提高他們語言技能。

失語症讀書俱樂部（Aphasia Book Club）每周在洛杉磯公共圖書館回聲公園（Echo Park）分館聚會，替失語症患者提供支持，通過書籍討論幫助他們提高語言技能，包括讀、寫、說、理解等。

其他形式的治療也包括唱歌，它可刺激大腦右側語言中心。

如何與失語症患者交流？

不少失語症患者意識到，他們的語言問題，很有可能「完全停止說話」。

「你要繼續和他們互動」，Ifejika說。NAA提供下列一些與失語症患者交流技巧：

使用不只一種交流方式，包括面部表情、手勢或圖片。

停下來傾聽他們。在安靜的地方，與他們面對面交談。保持句子簡潔明瞭，確認對方理解。

若不明白失語症患者說什麼，不要假裝明白。直接與他們交談，不要通過其他人。

詢問他們是否需要幫助，可多問是或否的問題，談話中適時休息一下等。