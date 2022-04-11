黃正芬參選喜瑞都市議員 遭威脅謾罵

黃正芬遭遇威脅和語言攻擊，廣告牌被塗鴉，前往警局報案。（黃正芬提供）

喜瑞都市（Cerritos）市議員改選訂4月12日舉行；唯一的華裔 市議員參選人黃正芬（Jennifer Hong），她的許多競選廣告牌被拔掉甚至塗鴉，義工也遭威脅、謾罵和語言攻擊。她已向警方報案，但警方表示愛莫能助。

黃正芬表示，自己競選的牌子常常被人拔掉，連她在一位朋友家前院的插牌都被拔走三次。一些是直接不見，有些則被撕開扔在地上。其中一個廣告牌還被用紅漆塗上「F*ck」，「看起來像血淋淋的」，不僅讓她感到被威脅，甚至去掃街的義工也被威脅和謾罵。她和義工去報警後，警察說因為沒有生命威脅，也不能做什麼，甚至說「那你們就不要掃那條街」，這也讓她感到氣憤。

「義工都不敢去那邊，插牌不見了」，她表示，一日她和義工遇到這名破壞者對她豎中指，謾罵很難聽的語言，還叫她不要選因為選不上。而且對方是用吼的，吵到周圍鄰居都跑出來，會讓人家以為這名參選人和居民發生矛盾，影響選舉。黃正芬正要開走，此人還突然跳到車前，一邊拍視頻說要發臉書，稱黃正芬要開車撞他。

黃正芬表示，該市這次有七名候選人角逐兩席，其他六人也是亞裔 、但均非華裔。她表示因為新冠疫情的原因，華人 遭遇不少歧視，一些其他亞裔因為被誤認為是華裔，也有被攻擊的事件。她表示她必須要站出來講話，「選舉應該是公平的一個過程，不應該這樣」，她也呼籲華人要為自己發聲。

黃正芬居住喜瑞都市近40年，並在該市經營生意。她現任該市都市公園和休閒委員，2017年至2020年擔任都市計畫委員，曾於兩年前參選市議員。她表示，她的競選焦點是城市安全、市政預算、市容整頓、建設商住混合平價住宅、關心銀髮族以及吸引年輕族群入住，商業友善政策等方面。