我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約時代廣場突傳巨大爆炸聲 民眾嚇壞瘋狂逃竄畫面曝

華府晚宴增至68人確診 佛奇：拜登防疫嚴不太可能染疫

民主黨用鮮血 實驗加州減刑改革

洛城新語

加州首府沙加緬度夜店區4月3日街頭凌晨發生大規模槍戰，多名歹徒使用自動武器朝人群濫射，現場至少開了100多槍，造成6死12傷慘劇。這場屠殺後，警方說是幫派分子街頭尋仇，管制槍枝呼聲又再次揚起。但在很大程度上，本案是民主黨人用無辜百姓的鮮血，實驗他們改革加州刑事司法制度失敗的又一例證。

被捕的兇嫌前科累累，在加州對罪犯寬大的新法律第57號提案下，只服了一半刑期不到就提前出獄，且此前沙加緬度縣檢察長曾去函表示反對該嫌犯獲釋，卻無法改變加州懲教局的決定。這並非獨立事件，事實上早在2016年，就有至少2萬5000名重刑犯，因為民主黨的「德政」有資格提早出獄，至2022年這個數字可能要乘上好幾倍。

57號提案的本意是好的，它希望透過囚犯在獄中行為表現良好折抵刑期，讓「非暴力」的重罪犯改列為輕罪以提早出獄，早日融入社會獲得更生機會，讓監獄服刑人數減少，以符合聯邦要求，並節省納稅人開支。

但是，當民主黨人偉大的社會改革理想，一再被證明有重大漏洞和缺失，造成更多無辜生命和財產損失時，民主黨內卻絲毫沒有半點反省的聲音，反而顧左右而言他，責怪限槍法令寬鬆、警方執法過當導致反效果。民主黨人的確為加州納稅人省下不少監獄的開支，但卻是以人民的鮮血為代價。

其次，正所謂「魔鬼藏在細節裡」，57號提案的正式全名是California Parole for Non-Violent Criminals and Juvenile Court Trial Requirements Initiative，看起來冠冕堂皇，但2016年投票時，99%的選民不會細看長達數十頁的提案全文，自然也不會知道，該提案規定所謂的「暴力犯罪」定義只有23項，除此之外，任何罪行都適用新法。

以此次沙緬度屠殺案兇嫌為例，他在2017年被宣判服刑十年，當時他強迫他的女友賣淫，女友不從被痛揍，他抓住女友的頭髮從屋內拖到屋外，再用皮帶抽打。而這樣犯行，在57號提案下，竟被認定為沒有「造成身體重大傷害」，而且不是「暴力犯罪」，加上在獄中「表現良好」折抵刑期，原來十年徒刑只服了一半不到，就在今年2月提前獲釋，前科累累的他馬上在4月涉嫌大屠殺案。

的確，涉嫌開槍殺人的是那些幫派分子，不是民主黨人。但如果幫派分子是主兇，當年那些鼓吹57號提案，矇騙選民上當的民主黨政客，如今難道心中沒有一絲愧咎嗎？有那一個民主黨政客出來說聲抱歉？還是他們從頭到尾都認為，無辜百姓的鮮血，是他們實驗加州減刑社會改革的必要代價？

在民主黨人主導下，加州先有2014年的47號提案，不但讓罪犯重刑輕判，同時偷盜950元以下財物免坐牢；接著又在2016年通過57號提案，讓大批重刑犯提早出獄。經過多年的「實驗」，加州刑事司法制度，已喪失了很多嚇阻罪犯的功能，同時「教化」罪犯的理想也達不到。加州民眾如果還不覺醒，早日更改這兩條惡法，還會有更多人會成為47號和57號提案「社會實驗」的無辜祭品。

加州 民主黨 幫派

上一則

沙加緬度大屠殺嫌犯 受惠57號提案 服刑不到一半就獲釋

下一則

加州懲教局又擬提早釋囚 華裔籲發聲力阻

延伸閱讀

競選加州主計長 饒影凡民調居黨內第一

競選加州主計長 饒影凡民調居黨內第一
全美十個污染最嚴重的都市區 加州竟占七個

全美十個污染最嚴重的都市區 加州竟占七個
加州又將早釋囚犯 反對者呼籲民眾發聲

加州又將早釋囚犯 反對者呼籲民眾發聲
洛縣油價持續微降 加州仍是全國最貴

洛縣油價持續微降 加州仍是全國最貴
圖書館卡 免費遊加州州立公園

圖書館卡 免費遊加州州立公園
陳介飛選聯邦眾議員 總部開張

陳介飛選聯邦眾議員 總部開張

熱門新聞

加州房價增長快。（本報檔案照）

過去22年全美13城房價翻三倍 排名前六都在加州

2022-04-05 15:47
安那罕市3月31日下午，一名男子涉嫌綁架從學校步行回家的13歲女孩，左為被害人，右為嫌犯。（監控截圖）

南加女孩放學路上遇男子擬綁架 但她這招嚇跑嫌犯

2022-04-03 17:26
南加爾灣發生疑似先謀殺後自殺案 ，3人死亡。 （本報檔案照）

南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死

2022-04-06 16:36
雖然人員眾多，但活動井然有序，前來領取的大部分都是華裔。（記者邵敏／攝影）

物價漲 近千華人開車排隊領免費物資

2022-04-04 02:20
去年因被給予毒品，並被送往不同的洛杉磯醫院的Christy Giles（右）和Hilda Marcela Cabrales-Arzola，死因4日公佈，警方已將她們的死亡定調為凶殺案。（ABC7圖片）

南加2貌美女性原被認為藥物過量致死 現被定調為謀殺

2022-04-04 20:48
盜竊團夥來自智利，在線申請赴美簽證，飛往洛杉磯國際機場後尋找目標行竊。（KTLA5）

南加屋主回家遇小偷手捧珠寶 正面反擊打傷跨國竊賊

2022-04-05 15:04

超人氣

更多 >
法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解

法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解
華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針

華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針
俄軍集結 烏東大戰一觸即發

俄軍集結 烏東大戰一觸即發
疫情嚴重 美授權上海外交人員撤離 中國強烈不滿

疫情嚴重 美授權上海外交人員撤離 中國強烈不滿
封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？

封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？