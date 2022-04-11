民主黨用鮮血 實驗加州減刑改革

加州 首府沙加緬度夜店區4月3日街頭凌晨發生大規模槍戰，多名歹徒使用自動武器朝人群濫射，現場至少開了100多槍，造成6死12傷慘劇。這場屠殺後，警方說是幫派 分子街頭尋仇，管制槍枝呼聲又再次揚起。但在很大程度上，本案是民主黨 人用無辜百姓的鮮血，實驗他們改革加州刑事司法制度失敗的又一例證。

被捕的兇嫌前科累累，在加州對罪犯寬大的新法律第57號提案下，只服了一半刑期不到就提前出獄，且此前沙加緬度縣檢察長曾去函表示反對該嫌犯獲釋，卻無法改變加州懲教局的決定。這並非獨立事件，事實上早在2016年，就有至少2萬5000名重刑犯，因為民主黨的「德政」有資格提早出獄，至2022年這個數字可能要乘上好幾倍。

57號提案的本意是好的，它希望透過囚犯在獄中行為表現良好折抵刑期，讓「非暴力」的重罪犯改列為輕罪以提早出獄，早日融入社會獲得更生機會，讓監獄服刑人數減少，以符合聯邦要求，並節省納稅人開支。

但是，當民主黨人偉大的社會改革理想，一再被證明有重大漏洞和缺失，造成更多無辜生命和財產損失時，民主黨內卻絲毫沒有半點反省的聲音，反而顧左右而言他，責怪限槍法令寬鬆、警方執法過當導致反效果。民主黨人的確為加州納稅人省下不少監獄的開支，但卻是以人民的鮮血為代價。

其次，正所謂「魔鬼藏在細節裡」，57號提案的正式全名是California Parole for Non-Violent Criminals and Juvenile Court Trial Requirements Initiative，看起來冠冕堂皇，但2016年投票時，99%的選民不會細看長達數十頁的提案全文，自然也不會知道，該提案規定所謂的「暴力犯罪」定義只有23項，除此之外，任何罪行都適用新法。

以此次沙緬度屠殺案兇嫌為例，他在2017年被宣判服刑十年，當時他強迫他的女友賣淫，女友不從被痛揍，他抓住女友的頭髮從屋內拖到屋外，再用皮帶抽打。而這樣犯行，在57號提案下，竟被認定為沒有「造成身體重大傷害」，而且不是「暴力犯罪」，加上在獄中「表現良好」折抵刑期，原來十年徒刑只服了一半不到，就在今年2月提前獲釋，前科累累的他馬上在4月涉嫌大屠殺案。

的確，涉嫌開槍殺人的是那些幫派分子，不是民主黨人。但如果幫派分子是主兇，當年那些鼓吹57號提案，矇騙選民上當的民主黨政客，如今難道心中沒有一絲愧咎嗎？有那一個民主黨政客出來說聲抱歉？還是他們從頭到尾都認為，無辜百姓的鮮血，是他們實驗加州減刑社會改革的必要代價？

在民主黨人主導下，加州先有2014年的47號提案，不但讓罪犯重刑輕判，同時偷盜950元以下財物免坐牢；接著又在2016年通過57號提案，讓大批重刑犯提早出獄。經過多年的「實驗」，加州刑事司法制度，已喪失了很多嚇阻罪犯的功能，同時「教化」罪犯的理想也達不到。加州民眾如果還不覺醒，早日更改這兩條惡法，還會有更多人會成為47號和57號提案「社會實驗」的無辜祭品。