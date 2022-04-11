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加州懲教局又擬提早釋囚 華裔籲發聲力阻

記者李雪／洛杉磯報導
加州又將早釋囚犯，反對者呼籲民眾發聲。(美聯社)
加州又將早釋囚犯，反對者呼籲民眾發聲。(美聯社)

加州懲教局（California Department of Corrections and Rehabilitation，簡稱CDCR）正在尋求制定永久性法規，以提前釋放成千上萬的暴力罪犯和非暴力的第二次觸法者，如果成功，將使得已被判刑的囚犯減少最多達66%的刑度，使一名原本該服十年刑期的囚犯，可以在服刑三年零四個月後就被釋放。

目前已有檢察官群體和華人強烈反對該舉動，指出這將放縱犯罪分子、危害加州居民，並希望民眾盡快通過聽證會或在線提交意見，阻止其永久化。由於CDCR要求在4月13日前就此徵求公眾意見，反對這項舉動的陣營，呼籲民眾立即發送電子郵件至[email protected]，強烈反對進一步提前釋放囚犯，並向親友鄰居廣而告之，阻止這項做法成為永久性。

根據加州平等公義協會主席李少敏（Frank Lee）表示，根據擬議法規，即使已經給予暴力犯罪者減刑的信用分數，CDCR仍尋求進一步減少刑罰，以便讓暴力犯罪者的減刑信用分可以從20%增加到33%；而非暴力的再犯者可以從50%增加到66%。

被CDCR定性為「非暴力」犯罪，包括被判犯有販賣人口和家庭暴力的犯罪者，以及有武裝搶劫和未遂謀殺等危險犯罪歷史的犯罪者。

李少敏表示，由於犯罪情況不斷惡化，許多加州居民近年來一直生活在恐懼中。嚴重的攻擊、搶劫和強姦總是隨處發生。一些受害者在光天化日之下被公開暴力搶劫。一些老年人，尤其是女性，害怕在公共街道上行走。選民現在將安全和犯罪視為選舉中的三大考慮因素之一。

目前加州已有45名地區檢察長對CDCR提起民事訴訟，質疑其使用緊急程序來早釋罪犯，但現在在訴訟結束之前，CDCR甚至想將法規永久化。李少敏表示，這樣會進一步降低執法人員的士氣，嚴重傷害加州人。這當然是不道德和不可接受的。

作為一項正式程序，CDCR要求在4月13日之前就此徵求公眾意見。他呼籲民眾立即發送電子郵件至[email protected]，強烈反對進一步提前釋放囚犯，並向親友鄰居廣而告之。不能給支持方一個「少有人反對」的藉口。

所有意見須標註法規編號即「NCR 22-03」、通知文件編號「OAL Notice File No. Z2022-0215-10」。14日還將舉行電話會議聽證會，公眾可以在此期間發表意見。電話會議將於上午10點開始向公眾開放。如果公眾希望通過電話會議參加，可致電1-877-411-9748（TTY/TDD：撥打 711），出現提示時，輸入參與者代碼6032676。

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