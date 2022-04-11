加州、聯邦合作 調查自動電話詐騙

從聯邦到加州，都在想方設法提醒消費者注意語音自動電話詐騙。(聯邦貿易委員會官網)

加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）7日表示，和聯邦通訊委員會（FCC）建立語音自動電話（robcalls）調查的新夥伴關係。加州與聯邦自動撥號電話調查員間達成備忘錄（MOU），以共用資訊與合作，調查電子詐騙 和語音自動電話詐騙活動。

邦塔表示，語音自動電話不僅令人煩惱，而且可能導致嚴重的經濟損失，而往往是社區最脆弱的人群付出代價。通過與聯邦通訊委員會的新夥伴關係，加州將能加強執法，保護加州民眾免受撥號電話詐騙。

聯邦通訊委員會主席羅森沃塞爾（Jessica Rosenworcel）說，該委員會和各州領導人有一個共同的敵人，即針對全國消費者和企業的語音自動電話詐騙者。

在調查期間，加州檢察長辦公室和聯邦通訊委員會執法局都會尋求記錄，與證人交談，進行訪問，審查消費者投訴，並採取其他關鍵步驟，以建立針對可能的不良行為者的記錄。

聯邦通訊委員會不僅向夥伴州提供其執法工作人員的專業知識，而且還提供重要的資源，支持州政府的調查。例如，諒解備忘錄可以促進與這一領域的其他行為者的關係，包括其他聯邦機構和攔截語音電話的公司，以及對關鍵調查工具的支持和專業知識，包括傳票 和涉嫌語音電話者的保密回應信。