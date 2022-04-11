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烏克蘭國花向日葵 南加各處綻放 象徵反戰和希望

記者啟鉻／綜合報導
源自北美向日葵成為烏克蘭國花，南加也隨處可見。（資料圖）
源自北美向日葵成為烏克蘭國花，南加也隨處可見。（資料圖）

南加華人居民在社區或農場常見的向日葵（sunflower），也是烏克蘭的國花，近日因為烏俄戰爭，向日葵也成為反戰、團結和希望的標誌。向日葵原產於北美，早在4500年前北美原住民就開始種植，後傳入歐洲，並在烏克蘭成為國花。

烏克蘭是世界領先的向日葵種子生產國。最初種植的向日葵密集，有多個頭，花頭不大，如同加州本土原生向日葵。在歐洲殖民者到達北美前，北美向日葵就在新墨西哥州、亞利桑納州等原住民部落種植。

北美西南地區居民將葵花籽磨成粉用來製作麵包和蛋糕。葵花籽烘烤後作為零食，還可以與其它穀物、堅果混合食用。葵花籽也可以提取食用油用於烹飪，或用於防曬，紫色種子被利用加工製作成藍色、紫色和紅色染料。

1500年代，向日葵種子被西班牙探險者從北美帶回歐洲大陸，但用途只限於觀賞，種子完全用於藥用。經過200年由於宗教原因，向日葵在當地才逐漸成為經濟作物，種子用於食物和油料，而且與俄羅斯東正教教會發布一項法令有關。

該法令禁止在大齋期40天內食用黃油、豬油、橄欖油等，而向日葵籽油沒有被禁止，於是農民開始種植向日葵來滿足每年對食用油的需求。到了1800年，烏克蘭、俄羅斯的向日葵種植面積達到200萬畝。事實證明，向日葵籽油是一種首選的植物油，營養豐富。

1800年代後期，俄羅斯開發一種名為「猛瑪象」向日葵，高達14呎，花頭直徑有一呎，其中有1000至2000顆種子。後來一些種子由俄羅斯移民帶到美國，美國農民逐漸開始種植「猛瑪象」向日葵。經過進一步雜交改良和培育，逐漸成了美國具有商業價值的經濟作物。

烏克蘭 俄羅斯 原住民

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