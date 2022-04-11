爾灣3親子陳屍屋內長達18個月 竟長時間沒人報案 警方調查

華人聚集的爾灣，日前在一戶民宅中發現三具嚴重腐爛的屍體，據信已長達18個月。（ABC 7）

華人 聚集的爾灣 （Irvine）6日在一住宅中發現三具嚴重腐爛成年人屍體，據信屍體已在住宅內長達18個月。爾灣市警局目前正朝謀殺-自殺方向調查。警方至今尚未公布死者姓名。

ABC 7電視台報導，爾灣市警局指出，警方當天上午10時30分前往河船街（Riverboat）58號，一個有門衛的封閉社區內民宅進行福利檢查，以確定當事人是否安好。

該屋居民位於加拿大 的親人，先前向加拿大當局報告，指出他們已超過一年無法聯繫到此戶住宅的親人，因此感到擔憂，加拿大官方於是聯繫爾灣市警局，希望警局前往這棟住宅了解情況。

當警方進入該戶民宅中，發現這三具屍體已嚴重腐爛。根據警方聲明，這三名死者，應為父親、母親與成年兒子。調查人員稱，他們並未發現強行進入屋內的跡象，也並未在此案中尋找嫌犯，但在現場中發現一把槍。

聲明指出，「有一些跡象表明這是一起與家庭內有關的事件，導致謀殺-自殺。」但警方並未提供更多細節。

警方認為，這三具屍體可能已經在屋內長達18個月，他們正調查這起案件如何能在這麼長時間而無人報案。

「據我所知，有一個房主協會（homeowners' association）會負責一些屋前院的草坪維護」，爾灣市警巡Bill Bingham說，「若僅看一眼這棟房子，並不能立即看出，該戶已長達一年半沒有人進出。」