加州將野放「基改蚊」滅蚊 專家質疑恐繁衍超級後代

在獲得許可後，基改蚊將在加州野放。(Oxitec臉書)

英國生技公司Oxitec研發的基因改造蚊OX5034，據說能讓母蚊自滅，因此可以讓蚊群快速減少。Oxitec先前在巴西 的野放實驗，據稱13周內讓當地蚊子減少95%，後來在佛州島礁群（Florida Keys）的試驗據稱成效卓著，但兩次試驗都未發表公開報告，學術論文也未獲經同儕評鑑的科學期刊刊登，因此確切成果引發質疑。

這種基改黑斑蚊於3月7日已經獲得聯邦環保署（EPA）認可，可以在加州 多處進行野放實驗，雖然還需要經過加州政府認可，但是Oxitec在實驗地區的籌備工作卻已經如火如荼般地展開。環保人士認為，加州政府阻擋的機率很低，但大量野放基改蚊卻可能引發生態隱憂。

佛州島礁群2021年進行基改蚊子的宣傳看板。（報系照片）

Oxitec的資料宣稱，OX5034是「友善基改蚊」，精準滅絕、無害環境。他們首批野放的基改蚊全為雄性，與野生母蚊雖然能夠繁衍後代，但帶有人造基因的母蚊，都會在出生後死亡，只有帶有人造基因的公蚊能夠存活，但與其他野生母蚊所生的蚊子一樣會是母死公活，正是因為只有母蚊會叮咬人畜，因此人造基因不會對其他生物產生影響。

Oxitec主張，基改蚊能夠有效遏止黃熱病、屈公病、登革熱的擴散。而他們對秋行軍蟲與大豆尺蠖的基改實驗，也已經證明此一技術可以有效降低農業的病蟲害。不過，洛杉磯時報指出，Oxitec極力推廣基改蚊的目標還是商業利益極大化，因為獲得美國許可，就代表公司專利能夠很快獲得其他國家認可，准入蟲害更為嚴重的農業國家。

Oxitec在巴西的實驗室。(Oxitec臉書)

加州基改蚊的2萬9400英畝試驗區域分布在聖伯納汀諾、佛瑞斯諾、史丹斯勞（Stanislaus）與杜拉瑞（Tulare）等縣。其中，在農業區的試驗引發最大爭議，因為當地的柑橘與牲畜都有使用抗生素，但是Oxitec自己的實驗卻發現，與四環黴素接觸過的蚊子，其雌性後代不會自絕，因此在中谷區進行實測的後果，可能導致不會自滅的基改蚊。

另外，耶魯大學 針對Oxitec在巴西的實驗也發表過調查報告，認為人造基因在與天然基因出現混雜演化的現象，也可能生出免疫力更強的超級後代。聯邦環保署在審視耶魯論文後認為，基因混雜確實有其隱憂，但是也稱已經要求Oxitec不得在特定區域野放，同時Oxitec的基改蚊都植入螢光基因，因此一旦發現超級蚊就會撲殺。

Oxitec的發言人向洛時強調，在不出現變種的狀況下，他們的基改蚊繁殖十代後就會滅絕，人造基因也會自動消失，不會對其他物種產生影響。不過，加州政府雖然保證會嚴格審查，但如果還有疑慮的人，都可在4月19日前，具文發電郵至[email protected]。