貨櫃積壓港口 喊罰有效 滯留下降49% 罰款計畫擬延至15日生效

洛杉磯／長堤港本周五報告稱，碼頭的滯留貨櫃擠壓近期下降49%，40%左右的進口貨物集裝箱在九天内發送。（san pedro port）

洛杉磯和長堤 港8日宣布再度延後對滯留兩港碼頭的貨櫃公司罰款，如有必要，罰款計畫將從4月15日（下周五）開始生效。這也是洛杉磯港 和長堤港數度推遲實施積壓罰款計劃，期望以更積極的方式鼓勵貨櫃公司加快周轉不壓港。

兩港本周五報告稱，碼頭的滯留貨櫃近期下降了49%。從去年11月洛杉磯和長堤港發出拖延罰款措施，兩港40%的進口貨櫃都在進港九天内離港運往各地，碼頭集裝箱積壓得到緩解。在接下來的一周裡，兩港將繼續監督和重新評估罰款計劃實施的必要性。

洛杉磯和長堤港2021年10月25日宣布將對因運輸進展拖延而滯留造成兩港貨櫃嚴重積壓的公司和企業進行罰款制裁，如果進口貨櫃在清關之後滯留在碼頭時間超過九天以上，將被罰款，每個貨櫃100元起，每個貨櫃每增加滯留一天增罰100元。超過三天後罰款繼續增加。計劃本擬從10月29日開始實施，但由於相關公司和企業在罰款計劃公布之後改善顯著，罰款計劃在過去三個月兩度推遲。

洛杉磯港和長堤港周五表示，最近一個多月，運輸航線 、海運碼頭、卡車和貨主都增加合作，努力配合降低貨櫃積壓數量。不過到目前爲止，洛杉磯和長堤港口進口貨櫃仍存在積壓，港口委員會全數繼續保留罰款計劃，該計劃暫時延長到4月29日。