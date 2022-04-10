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曾獲國際獎 華裔攝影師王宇佳成立工作室

記者李雪／洛杉磯報導
王宇佳。（王宇佳提供）
王宇佳。（王宇佳提供）

商業攝影師、多媒體藝術家王宇佳，最近在洛杉磯開設了自己的工作室Studio DTLA。 在俄亥俄學習和生活了五年，她從決定搬家到洛杉磯到新工作室成立，只用了兩個多月。

王宇佳在中國山東省一個重視教育的家庭出生長大，完成設計學學士和碩士後，選擇繼續攻讀傳播學博士，研究她熱愛的品牌傳播。但開始學習「商業攝影」是機緣巧合來美國的一次交換訪學，「十年前我還在學習設計。常在翻閱雜誌與網站的時候，被品牌的廣告大片和天馬行空的創意所吸引。但當時商業攝影只是一個高級名詞，並不瞭解」。

但在學習商業攝影和電影後，她迅速找到了熱情所在，開始嶄露頭角。她的廣告短片作品Coffee Passionate，被國際最大的視覺廣告大獎Communication Arts提名；攝影作品Freeman也在WideOpen國際攝影大獎中獲優秀獎。

王宇佳在俄亥俄州The Dairy Barn Arts Center的個展。（王...
王宇佳在俄亥俄州The Dairy Barn Arts Center的個展。（王宇佳提供）

王宇佳疫情期間，在俄亥俄州舉辦了首場個人攝影展「棲西：尋找可能」，展出15幅作品和七支短片。「我想用我的展覽作為一種交流方式，讓人們關注到美國亞裔藝術家的創作，發起中美之間藝術與審美的對話」。她說，「西代表西方、代表美國。我感覺自己是一個棲居者，美國的教育和創作環境，為我提供了很多機會去嘗試新領域，並不斷挖掘更多可能。我擁有商業攝影師、導演、多媒體藝術家等不同身分標籤」。

在很多人眼裡，攝影很容易學，王宇佳有不同見解。「攝影入門容易，變成職業攝影師很難」，她剛進入攝影專業時，完全沒有攝影知識的儲備，加上用英語學習的語言障礙，每次考試前都要通宵複習。曾有一個暑假，三、四個月時間每天都花十小時以上在閱覽各種書籍和教程，惡補攝影和電影知識。

她認為職業攝影師和業餘愛好者的區別在於，職業攝影師可以專業水準，完成多類別的拍攝，這是普通業餘愛好者難以做到。

疫情後的創作市場格外艱難，很多華裔藝術畢業生都選擇回中國。但電影等創作行業都出現了更加注重亞洲文化元素的趨勢，讓王宇佳這樣的影像創作工作者，感覺到自己的機會。她認為，洛杉磯多元的文化背景提供很多跨國藝術文化工作者源源不斷的機會，更多融合中美文化背景的作品將會出現。她希望她和工作室能成長成代表華人攝影師水準的獨具一格公司，完成更多融合中美文化藝術資源的商業專案。

攝影 電影 洛杉磯

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