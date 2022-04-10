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動員亞裔簽署聯合聲明 亞美政聯籲LACCD任命亞裔新理事

記者秦祖意/洛杉磯綜合報導

亞美政聯(CAUSE)希望更多的亞裔人士和組織簽署一份聯合聲明，敦促洛杉磯社區學院學區 (LACCD)理事會能夠任命一名熟悉亞裔社區需求的人士，接任LACCD理事會目前的職缺。

LACCD理事會將於本月13日任命一名新理事。 LACCD 是全美最大的社區學院學區，有超過25萬名學生就讀於該學區的九個學院。這項任命是為了填補前理事方樹強(Mike Fong) 卸任之後的空缺。亞美政聯希望在LACCD正式任命下一位理事之前，可以動員更多亞裔人士簽署聯合聲明，以確保新任命的人能夠正確倡導亞裔（AAPI）群體的需求。

由於16% 的洛杉磯縣居民和10% 的 LACCD 學生被認定為亞太裔，因此，亞美政聯認為LACCD 理事會和新上任的理事，必須了解亞太裔群體的需求及多樣性，才能成為知情和有效的倡導者。

亞美政聯認為，儘管亞裔群體是洛杉磯縣增長最快的人口，但亞裔群體在許多決策機構中仍然缺乏足夠的代表性。 LACCD 理事會前理事方樹強的卸任，表明LACCD已失去了唯一的亞裔成員。因此，希望更多亞裔和亞裔組織向 LACCD 理事會發表更具體的需求聲明，以確保新任命的人選能夠持續維護與倡導亞裔群體的需求。

亞美政聯在聲明中指出，儘管社區大學系統提供了最廣泛的教育機會，但近年來入學人數一直在下降。所以CAUSE認為LACCD 提供的機會，並沒有被那些最能從中受益的人們充分利用。因此，新上任者必須非常熟悉亞裔社群的需求，並知道如何真正幫助亞裔社群，這樣才能使亞裔群體從中獲益。

聲明中也表示，洛杉磯縣是美國一些最大的亞裔社區的所在地，但由於亞裔群體往往被認為是單一群體，導致亞裔群體內持續存在教育資源分配不均等問題。因此，亞美政聯致力於推進LACCD選擇一位熟悉亞裔社群需求，以及知道如何保護亞裔社區裡最弱勢大學生群體權益的人選，接任成為理事會成員。

為了確保亞裔群體的需求得到表達和滿足，CAUSE希望更多的亞裔群體組織和成員，可以通過簽署他們發出的聯合聲明集體向 LACCD 理事會表達亞裔群體的需求。任何想支持這項聲明的人士都可以在這項聲明表格（https://bit.ly/laccd-apa）上簽名。

亞裔 洛杉磯 社群

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