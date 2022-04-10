王愛琳首度造勢 力爭亞市議員

亞市第五區市議員候選人王愛琳（左三）9日舉辦第一次競選活動，獲得饒影凡（左二）、陳立德（右三）、蔡成華（右二）等人的支持。（記者張宏╱攝影）

亞凱迪亞 （Arcadia）市議員華裔 候選人王愛琳9日首次競選造勢，她表示，自己作為亞市118年來首個華裔女性市議員候選人，希望能「保護城市價值 尊重市民需要」。

王愛琳是亞市商會成員和鑽石吧獅子會理事，同時也是亞凱迪亞守望相助（Neighborhood Watch Arcadia）計畫的負責人。她希望能代表市議會第五區居民的利益。她表示，自己住在第五區並從事教育15年，看到亞市民眾的某些利益沒有被充分保障，因此萌生了參選的念頭。第五區居民需要一名關心城市、體恤市民、願意為居民全身心投入服務的候選人。她會為居民看管好納稅人的錢，分析市政問題，提出建言，對亞市市府的正面和積極予以支持，對邪惡及醜陋堅決予以反對。

王愛琳目前已掃街拜訪了100多個住戶，獲得300多個簽名支持。她表示，自己瞭解社區政府如何運作，也知道權力的槓桿。她沒有政治包袱，身為華裔，多年來一直堅持不懈為社區服務並瞭解華裔社區需求。她尊重私人產權，重視學生教育，遏制犯罪。 民眾最關注的治安和遊民問題也是她關心的議題。她會在7月準時遞交申請表格，不會中途放棄。

王愛琳參選得到多名民選官員的支持，包括加州 眾議員陳立德、聖蓋博市長丁言愉、蒙特利公園市議員、2022年加州主計長候選人饒影凡、核桃市副市長伍立倫、聖瑪利諾市議員黃文谷、美國華裔民選官員協會創辦人、阿罕布拉聯合學區名譽教委主席黃趙企晨博士等人。