陳介飛選聯邦眾議員 總部開張

加州第45區聯邦眾議員競選人陳介飛（Jay Chen）9日在花園谷（Garden Grove）舉行2022年期中選戰總部開張儀式，超過70名志願者、民選官員參加。（陳介飛競選辦公室提供）

加州 第45區聯邦眾議員 競選人陳介飛（Jay Chen）9日在花園谷（Garden Grove）舉行2022年期中選舉總部開張儀式，選戰正式起跑。超過70名志願者、民選官員參加，隨後在周邊社區展開拉票。

陳介飛的競選辦公室位於花園谷市Brookhurst街14220號，該辦公室由民主黨 國會競選委員會資助和配備人員。 陳介飛表示，辦公室的開設代表了民主黨在接觸亞裔社區和投資亞裔候選人方面的承諾，他本人將為本次選戰全力以赴。

陳介飛今年3月獲得加州民主黨背書。加州民主黨主席Rusty Hicks日前陪同陳介飛拜會世界日報社長于趾琴時表示，背書意味著加州民主黨將在此次競選中給與陳介飛人力和資金上的大力支持。

民主黨現任45區聯邦眾議員Alan Lowenthal、加州民主黨主席Rusty Hicks、橙縣縣政委員Katrina Foley、芳泉谷市議員Glenn Grandis、橙谷市議員Diedre Thu-Ha Nguyen、Kim Nguyen等參加了當天啓動儀式，為陳介飛打氣。

將在6月7日和11月8日進行初選和決選的2022年期中選舉，加州45區聯邦眾議員席位共有三名競選人，陳介飛為唯一民主黨人。他的兩名對手分別為現任聯邦眾議員朴銀珠（Michelle Park Steel）和Long Pham，兩人均爲共和黨人。