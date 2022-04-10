警殺非裔不起訴 賈斯康此舉有爭議

洛杉磯縣檢察長賈斯康是否應該被罷免，又因對警員射殺非裔不予起訴再起波瀾。（ABC）

近日洛杉磯縣檢察長辦公室發布聲明，不會對在2016年和2020年兩起警員執法時射殺三名非裔 案件予以刑事起訴。聲明一出引起社區反彈，部分華裔律師認為不起訴是正當的，也有認為應以輕罪起訴平撫社區反彈聲浪。

郝琦律師認為，證據不足應是主要原因。她說，以佛洛伊德 事件（George Floyd）為例，當時佛洛伊德在警員跪壓頸部時，已經表明無法呼吸。這時，警員繼續壓頸就屬於違法的。若嫌犯逃避，而警員將其壓制，整個過程是不違法的。違法的是警員明知對方有生命危險，還要繼續並致其死亡，執法的性質就變為故意殺人了。所以要證明是故意殺人，還是無意殺人，都需要有殺人的動作，即證據確鑿。

她說，即使普通居民致人死亡，比如開車撞人致死，可能是有意，也可能是疏忽。作為執法警員，見到罪犯對其他人造成生命危害，或者威脅社會安全，有權行使執法權。警員佩戴武器，可以判斷是否必要開槍。若罪犯持武器面對警員，威脅警員生命安全，警員將其擊斃並不違法。若罪犯逃跑，背部對著警員，這時警員再開槍將其擊斃，這是有意殺人。所以，若沒有足夠證據當然不能起訴警員。

劉龍珠律師表示，檢察長賈斯康的辦案整體思路就是「大罪化小，小罪化無」。加州刑法對一些犯罪有最低刑罰，賈斯康在檢控刑案時，竟然無視這些最低刑罰。實際操作時，也是按照這個思路去做，結果導致洛杉磯縣檢察官工會決意罷免 他。

他說，檢察長的工作是要讓城市變得更安全，但賈斯康卻讓社區治安惡化，人人自危。原因是本來罪犯應處刑罰關進監獄，但由於「重罪變輕罪」的指導思想，這些罪犯卻沒有收押，繼續危害社會，得寸進尺。賈斯康所作所為結果就是「鼓勵犯罪、縱容犯罪」。

方孝偉律師說，檢察長是要為嫌犯定罪，而律師是要為犯案人辯護，兩者是一個平衡關係。賈斯康曾經從事過律師職業，但時間不很長。任職檢察長後，職責混淆不清。若檢察官能夠大罪化小、小罪化無，甚至不起訴，要律師做什麼？要陪審團做什麼？

他表示，賈斯康的檢察長職責不應該曲解法律。兩起案件中，受害人是非裔，射殺非裔的警員又都是白人，很容易政治化，若都不起訴，勢必引起社區反彈。方孝偉認為，可以起訴，用較輕的罪名。程序正義，對政治也有正面影響，否則會導致不安定。

羅蘭岡華協會長陳正治指出，檢察長賈斯康以事實為依據做出裁決是正確的。文明社會不應存在種族歧視，警員射殺手持武器的嫌犯，是否合法取決於當時情況，而不是雙方膚色。而主張罷免賈斯康的理由是賈斯康主張重罪輕判，與種族膚色沒有關係。所以兩起警員射殺非裔案件，不應該作為支持和罷免賈斯康的依據。