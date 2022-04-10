巴沙迪那租金控制案 有望列11月公投

巴沙迪那星報報導，經過數個月在零售連鎖店外與Lake路外面的請願活動後，數百名志工於3月下旬，慶祝成功將收集到1萬5352個簽名提交市府，若這些簽名通過市府核實後，巴沙迪那今年11月選票上，將出現租金 控制（rent control）提案，選民可對租金控制和「正當理由」憲章修正案（just cause charter amendment）進行投票 。

該提案主要是將租金漲幅限制在消費者物價指數年度漲幅的75%，建立巴沙迪那出租房屋委員會，同時提供有關「正當理由」驅逐指導方針等。

支持者表示，擬議的憲章修正案，將替租戶提供強而有力的保護，根據該市2021-2029年住房要素草案（Draft Housing Element），他們認為這對一個57%家庭為租房的城市來說是積極的。

然而，並非所有人都認為提案是有益的。

前巴沙迪那市議員維利坎納（Ann-Marie Villicana）說，「租金控制存在很多問題。」

首先，根據維利坎納說法，房客可用他們在租金上節省的額外經費，支付另一處房產的首付款，之後，新購買的房屋可以高於租金管制房產的價格出售。

「所以現在的情況是，你讓那些真正有能力的人能留下來。」

然而他說，「現在他們租金低於市場，將影響他們房產銷售」維利坎納說，「若漏水或空調壞了，他們可能沒有足夠的儲備金維修，因為他們並沒有收取與市場上相當的租金。」

他認為，「住房是一項業務，若想要好的住房，需有資金支持，並保持巴沙迪那住房狀況良好。」

儘管該提案辯論激烈，官員們也需核實所提交的簽名，但巴沙迪那租戶聯盟成員和組織者貝爾（Ryan Bell）說，慶祝活動結束後，仍有工作要做。

貝爾和當地租金控制機構指出，巴沙迪那一半的租戶，將超過30%收入用於租金，該市四分之一的租戶，將超過50%的收入用於租金。

該修正案旨在限制驅除，除非房東 能證明有正當理由，如不支付租金或違反合同。該草案還將租金上漲限制在每年一次，允許租戶在房東不進行維修或拒絕提供服務的情況下申請減租。

若該修正案通過，將要求在房東收回公寓或從租賃市場移除單元時，對房客提供搬遷協助。

另外，還將建立巴沙迪那出租房屋委員會（Pasadena Rental Housing Board），該委員會有權制定有關租賃房屋的規則和條例。此外，還將建立一個線上租賃登記系統，列出該市所有租賃房產相關數據等。

許多家庭在當天慶祝活動上，分享他們受到「不公平、過高租金」的故事。

Liberty McCoy說，她和父母一生都住在巴沙迪那市，「我們想做的是讓普通人，如教師、勞工、護士等，更容易留在他們喜愛的城市中。」

「我對志工們努力與居民支持響應感到興奮」支持該提案的市議員瓦里斯（Jess Rivas）說，「很明顯，巴沙迪那居民希望替鄰居提供更多保護，減少流離失所。」