治療新冠 華埠中心可提供口服藥

華埠服務中心醫師助理 (PA)Yenling Yang Hernandez（左起）、 首席醫療長Dr. Felix Aguilar、洛杉磯市議員Gil Cedillo、華埠服務中心執行長Peter Ng、首席政府與社區關係事務長Daisy Ma，以及發展部主任Joanne Wong。（華埠服務中心提供）

美國政府宣布一站式新冠肺炎 資源網covid.gov正式上線，提供民眾更豐富的相關資源訊息。華埠 服務中心亦為配合單位之一，即日起提供新冠肺炎第二劑補強針免費施打，民眾也可免費領取居家快篩試劑；針對確診者，華埠服務中心可給予家用新冠口服藥物處方。

華埠服務中心首席醫療長Dr. Felix Aguilar建議，新冠肺炎疫苗的保護將隨時間減弱。 建議50歲以上成人，以及超過12歲且中度以上免疫功能低下者，在接種第一劑補強針後四個月施打第二劑補強針。洛杉磯第一區市議員Gil Cedillo也於本月5日至華埠服務中心接種第二劑補強針，鼓勵符合資格民眾響應。

此外，華埠服務中心各點將免費發放新冠（COVID-19）居家快篩試劑，讓民眾方便在家進行檢測。Dr. Felix Aguilar表示，該試劑準確率約為85%。如果確診，華埠服務中心更有口服藥物協助治療您的病情。

為共同趨緩新冠疫情，華埠服務中心與加州 州政府和美國衛生及公共服務部(Health Resources and Services Administration，HRSA)合作，提供輝瑞藥廠(Pfizer)的Paxlovid與默克藥廠(Merck)的Molnupiravir兩劑家用新冠口服藥物。該新冠藥物可用於避免潛在高危險群確診者發展成重症。12歲以上確診者在經醫生評估後，便可取得該藥劑處方。

華埠服務中心執行長伍競群(Peter Ng) 表示，很榮幸能與政府單位合作，以降低確診者的住院率及死亡風險，造福高危險群確診者。

欲瞭解更多資訊，歡迎聯繫華埠服務中心213-808-1792。