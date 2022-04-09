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取消室內口罩令 洛縣學校疫情升溫

記者丁曙╱洛杉磯綜合報導
洛杉磯縣學校取消室內口罩令後，新冠病毒爆發和感染事件上升。（洛杉磯聯合學區）
洛杉磯縣學校取消室內口罩令後，新冠病毒爆發和感染事件上升。（洛杉磯聯合學區）

洛杉磯縣的許多學校取消了室內戴口罩的規定後，K-12學校的冠狀病毒爆發率和感染案例正在上升。

洛杉磯縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，截至4月5日的那一周，學校爆發了14起新的疫情事件，而之前的一周只有四起。最新案例是自2月初以來的最高數字，12起在小學，二起在高中，其中一起發生在洛杉磯聯合學區的一所高中，涉及數十名感染者。最初報告有26例冠狀病毒病例相互關聯；此後，該學校的疫情已案例已增至60例。

費若說，在K-12校園中，「這是自大流行開始以來我們在學校發生過的最大規模的疫情之一。」這 60例病例的爆發是由更具傳染性的Omicron BA.2子變體促發的。據估計，它的傳染性比去年秋冬席捲全球的早期版本的Omicron還要高30%到60%。

費若分析說，總體上學校疫情增加的部分原因，是取消了室內戴口罩的要求。「為什麼我們會看到更多的爆發？這是因為我們現有的一些保護措施已經不復存在了解。很明顯，口罩確實有助於將這些教室中的傳播保持在較低水平——尤其是某些學校的通風系統並不完善。」

費若說，有些學校的許多人仍然戴著口罩，而在另一些學校則沒有那麼多。 「只要有人不戴口罩，傳播就會容易得多。」

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