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勁球特獎2.68億元 一夜暴富可期待

記者楊青╱洛杉磯報導
在六日再次無人中獎之後，連續八周輪空的勁球（US powerball jackpot）特獎9日將累積高達2億6800萬元。（記者楊青╱攝影）
在六日再次無人中獎之後，連續八周輪空的勁球（US powerball jackpot）特獎9日將累積高達2億6800萬元。（記者楊青╱攝影）

在6日再次無人中獎之後，連續八周輪空的勁球（US powerball jackpot）特獎9日將累積高達2億6800萬元，雖然離史上最高勁球特獎尚有相當距離，但民眾一夜暴富的夢想也越來越大。

勁球特獎從今年2月14日情人節當天康乃迪克州的一名幸運者獲得1億8330萬元之後，已連續八周無人中獎。在6日的開獎中，只有人買中最高100萬元，2億4750萬元特獎無人中獎之後，勁球特獎預計到9日（周六）晚開獎時累計高達2億6800萬元。

高額的勁球獎金引起部分華洋民眾加碼購買，聖蓋博谷華人聚居城市和地區的許多超市、書局、水酒鋪、加油站等，連續數周都有購買勁球彩券的華人民眾。不過多家華資超市表示，與過去相比，民眾購買彩券的熱情似乎已不如從前。

曾售出過第二大獎的蒙特利公園市聯菁華書局負責人安娜表示，疫情之後，華人購買彩券的熱情已不如從前，過往，如果是特獎連續累計超過2億，中午都會出現大批購買彩券的人潮，不少人出手很大，上百元地買，現在很多人都是只是十來塊最多幾十塊玩一下，像以前那樣集體購買，家人和親朋好友合夥，希望增加勝算的情況也變少。

按powerball.com計算，如果有人成爲9日晚上的頭獎幸運者，他（她）可以分29年領取2億6800萬元，如果要馬上一次性領取，扣除各種費用和納稅，立即可領1億7110萬元。

在勁球前十位最高獎金的中獎歷史中，加州曾三次中獎。包括今年1月5日開出的6億3260萬特獎中，一張彩券是在加州售出，另一張是在威斯康星州售出。

歷史上的十大勁球特獎，最大獎額是2016年1月13日售出，15億8600萬元特獎，加州、佛羅里達州和田納西州三人共得。

在6日再次無人中獎之後，連續八周輪空的勁球（US powerball jackp...
在6日再次無人中獎之後，連續八周輪空的勁球（US powerball jackpot）特獎9日將累積高達2億6800萬元。（記者楊青╱攝影）

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