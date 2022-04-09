我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登簽署制裁俄國法案 取消最惠國待遇、禁止能源進口

白宮：周圍確診案例越來越多 拜登也可能染疫

防疫漸鬆 感冒與流感重出江湖

編譯組╱綜合報導
感冒與流感重出江湖。 （美聯社）
感冒與流感重出江湖。 （美聯社）

據醫師生和聯邦疾病追蹤人員稱，幾乎消失了兩年的感冒和流感病菌，正在轟然回歸。

史丹福大學醫院的醫院流行病學家沙林納（Jorge Salinas）博士說，隨著人們減少口罩佩戴，更多地擁抱和握手，「流感病毒將傳播得更廣。」

舊金山加大傳染病專家陳子平（Peter Chin-Hong）博士說，很長時間以來，口罩和社交距離在保護人們方面發揮了巨大作用。但現在人們放鬆警戒了，「人們四處走動多了」，也在與他人分享他們的細菌和病毒。」

他說，還有幾件事在推動這一趨勢：其一，今年的流感疫苗效果不佳。根據美國疾病控制和預防中心的說法，疫苗中的病毒株和正在流通的病毒株之間存在不匹配現象。2021-2022年的流感疫苗，在減少個人獲得中輕度感染的機會方面只有16%的效果；相比之下，之前一些年份的比例則高達50%或60%。

雖然全國整體流感情形已經開始下降，但在某些地區仍然高漲或正在增加。在灣區的一些社區，廢水監測顯示，從3月23日左右開始，流感病毒的流行率出現了跳躍式增長。

其二，人們又開始接觸各種物品。導致感冒的鼻病毒比冠狀病毒更頑強，它們可以在物體表面生存更長時間，而且更難被從手上洗掉。

最後，人們的免疫系統已經忘記了這些常規病毒的模樣。「在過去的兩年裡，我們一直生活於『COVID國度』，」

陳子平說。「所以我們對其他這些東西都沒有那麽多的免疫力。」

過去28個月以來，人們一發現任何疾病的跡象就會驚慌失措，流鼻涕、頭漲、咳嗽和打噴嚏，都讓人感到不安。疾病預防控制中心說，由於COVID-19和流感有類似的癥狀，要確認你得的是哪一種的唯一方法，就是進行COVID測試。

醫生說，隨著時間的推移，社會將重新適應來自這種完全普通的疾病的高風險，這也有助於恢復到某種正常狀態。

流感疫苗 口罩 史丹福大學

上一則

治療新冠 華埠中心可提供口服藥

下一則

缺工缺水之後…加州恐陷肥料荒 帶動農產品漲價

延伸閱讀

取消室內口罩令 洛杉磯縣學校新冠病毒爆發率上升

取消室內口罩令 洛杉磯縣學校新冠病毒爆發率上升
中國防疫封鎖範圍不斷擴大 全球供應鏈斷鏈壓力升高

中國防疫封鎖範圍不斷擴大 全球供應鏈斷鏈壓力升高
春假後確診增 大華府部分大學恢復口罩令

春假後確診增 大華府部分大學恢復口罩令
蔡英文隔離後臉書首發聲 最掛心防疫「這件事」

蔡英文隔離後臉書首發聲 最掛心防疫「這件事」
中國強力封禁防疫 恐讓蘋果CEO庫克夜不能眠

中國強力封禁防疫 恐讓蘋果CEO庫克夜不能眠

全台139校停課 挨批防疫標準無所適從

全台139校停課 挨批防疫標準無所適從

熱門新聞

加州房價增長快。（本報檔案照）

過去22年全美13城房價翻三倍 排名前六都在加州

2022-04-05 15:47
安那罕市3月31日下午，一名男子涉嫌綁架從學校步行回家的13歲女孩，左為被害人，右為嫌犯。（監控截圖）

南加女孩放學路上遇男子擬綁架 但她這招嚇跑嫌犯

2022-04-03 17:26
南加爾灣發生疑似先謀殺後自殺案 ，3人死亡。 （本報檔案照）

南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死

2022-04-06 16:36
雖然人員眾多，但活動井然有序，前來領取的大部分都是華裔。（記者邵敏／攝影）

物價漲 近千華人開車排隊領免費物資

2022-04-04 02:20
去年因被給予毒品，並被送往不同的洛杉磯醫院的Christy Giles（右）和Hilda Marcela Cabrales-Arzola，死因4日公佈，警方已將她們的死亡定調為凶殺案。（ABC7圖片）

南加2貌美女性原被認為藥物過量致死 現被定調為謀殺

2022-04-04 20:48
盜竊團夥來自智利，在線申請赴美簽證，飛往洛杉磯國際機場後尋找目標行竊。（KTLA5）

南加屋主回家遇小偷手捧珠寶 正面反擊打傷跨國竊賊

2022-04-05 15:04

超人氣

更多 >
無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭

無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭
川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元

川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元
家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結

家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結
克宮發言人：俄軍對烏行動可能在「可預見未來」結束

克宮發言人：俄軍對烏行動可能在「可預見未來」結束
普亭私生女豪宅裝潢首度曝光 月租1萬

普亭私生女豪宅裝潢首度曝光 月租1萬