洛縣警局天普轄區 今年前3個月犯罪數量創新高

贊助活動的天普市凱悅大酒樓業者梁華貴（中）、主辦者羅省中華總商會主席莊佩源（左一）向村上副局長頒匾。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯縣警局7日在華人 團體和商家的支持下，7日在天普 市（Temple City）凱悅大酒樓舉辦華人社區、華文媒體見面會，出席者包括縣警局日裔副局長村上、天普市分局局長及該局主要成員，部分華人社區人士等。天普市分局局長瑞伊斯（Mark Reyes ）表示，天普市分局治安轄區，2022年前三個月各類犯罪數量創新高。

瑞伊斯說，天普市分局2022年前三個月各類犯罪數量統計，總計發生1044個案件，高於2021年同期的1006件、2020年808件、2019年的897件，以及2018年的1039件。其中偷竊案件最多達454件，其次是闖空門案246件，以及重大車輛偷竊案171件。

較少發生的案件包括暴力攻擊案98件、搶劫案49件。而強暴案是14件，人為縱火案九件，兇殺案三件。案發較多的集中在偷竊、入室盜竊、車輛重大盜竊等財產犯罪。

天普市分局局長瑞伊斯致辭。（記者啟鉻／攝影）

他表示，治安轄區亞裔 居民眾多，而天普市分局亞裔警官數量也高於其它各分局，所以該分局有能說各種亞裔語言的警官。目前存在警力嚴重不足的困擾，原因與警局缺乏更多資金有關，希望華人社區代表能夠給所在選區的縣政委員寫信，呼籲為警局爭取更多經費，增加足夠警力維持社區治安。

天普市分局轄區包括華人居民較為集中的亞凱迪亞-蒙羅維亞-杜瓦迪相銜接地區、羅斯密市、南艾爾蒙地市、天普市、聖蓋博市北部及南部、東巴沙迪那地區，以及City of Bradbury。

副局長村上（Tim Murakami）表示，華人社區在疫情中積極捐贈防疫物資各界有目共睹。雖然在疫情發生初期，存在歧視華裔現象，但現在愈來愈多華人站出來發聲，表現在從政及從事其它社會服務等。他在聖谷從事警局治安服務40餘年，超過一半時間在華人居民較多的社區。他作為縣警局亞裔副局長，就是要積極服務聖谷亞裔族群，也會使得華人社區的聲音更大。

當天活動由羅省中華總商會主席莊佩源主辦、華資凱悅大酒樓業者梁華貴、許津略協辦，華人社區法界、商界及社區人士包括鄧洪、張國興、張鐵流、方傑洲等出席。洛縣警局East Patrol Division負責人Jorge A. Valdez也參加活動並致辭。