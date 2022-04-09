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知名主持人連線 剖析沉浸式展覽

高梓原
洛杉磯當代藝術博物館正在展出視覺藝術家Pipilotti Rist沉浸式藝術展。（北美藝海提供）
洛杉磯當代藝術博物館正在展出視覺藝術家Pipilotti Rist沉浸式藝術展。（北美藝海提供）

洛杉磯訊】近年來藝術展覽的形式更加多元化，其中沉浸式體驗展更是逐漸成為潮流趨勢。究竟展覽怎樣才能真正做到「沉浸其中」？藝術閃光點到底如何品鑑？

「北美藝海藏家」將於4月12日美西時間下午5時（美東時間晚8時），在Youtube頻道首度舉辦直播對談，著名藝術類節目「藝海藏家」兩位主持人，身在洛杉磯的Cindy，與居住在紐約的天楚，將帶來橫跨東西海岸的觀點碰撞，同時也會吐槽目前市面流行的各類大師沉浸式展覽的個人觀點和評論。

洛杉磯當代藝術博物館(The Geffen Contemporary at MOCA)，如今正在展出瑞士著名視覺藝術家皮皮羅蒂里斯特（Pipilotti Rist）沉浸式藝術展，作為這位藝術家首次美國西海岸展出，展覽在當地引發藝術愛好者廣泛關注。本次直播，將全網首播展覽現場，並以此作為切入點引入討論主題。

直播日期：2022年4月12日

直播時間：美西時間下午5時，美東時間晚8時

直播連結：https://youtu.be/3BbA3fyrcM8

掃描圖中二維碼也可設定直播提醒，準時觀看節目。

Youtube直播時間，美西4月12日下午5點，美東時間4月12日晚8時。（北美...
Youtube直播時間，美西4月12日下午5點，美東時間4月12日晚8時。（北美藝海提供）

洛杉磯 博物館

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