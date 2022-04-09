文書疏漏 涉襲Lady Gaga嫌犯遭錯誤釋放

涉嫌謀殺遭拘捕，但被錯誤釋放的嫌犯傑克森。（KTLA）

洛縣 警方正在尋找一名遭拘捕後又被錯誤釋放的男性嫌犯，此人參與了2021年搶劫名歌星女神卡卡(Lady Gaga )的法國鬥牛犬事件，並且開槍擊傷了遛狗的僕人。

警方表示，嫌犯傑克森（James Howard Jackson）涉嫌謀殺遭拘捕，但於6日被錯誤釋放。在此之前，傑克森在洛杉磯 刑事犯罪司法中心過堂，錯誤釋放原因與相關文件書寫疏忽有關。警方呼籲若有人發現傑克森立即報警，可致電洛縣警局213-229-1850。

警方說，2021年2月25日傍晚，美國著名流行歌星Lady Gaga的遛狗人在好萊塢與三隻愛犬同行時，遭到槍手射擊。警方稱，多人參與了這次襲擊。案發時，他們駕車在日落大道襲擊了遛狗僕人，兩名嫌犯搶走了兩隻犬，另一隻犬逃跑回家。傑克森就是其中一名嫌犯，他被控向遛狗人開槍，僕人受槍傷送醫，但生命無礙。

洛縣檢察官辦公室表示，參與犯案的三名嫌犯包括傑克森、懷特（Jaylin White）以及華利（Lafayette Whaley），被控犯有企圖謀殺罪、共謀搶劫及二級搶劫罪。洛縣警方確認三名嫌犯都是幫派成員。