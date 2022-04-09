對抗新冠病毒變異株 專家：接種疫苗最有效

少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services）8日舉辦圓桌會議新聞簡報會，探討「BA.2新冠病毒變異株取得進展：我們是否正在回到未來？」（Zoom截圖）

少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services）8日召開新聞簡報會，主題是「BA.2新冠病毒變異株取得進展：我們是否正在回到未來」？與會專家一致認為，面對病毒的變種，最有效的抵抗方式依然是接種疫苗 。

BA.2新冠病毒變異株在紐約以及新英格蘭地區的新感染中占有50%的比率，以及在加州及其他地區有35%的感染率。戴維斯加州大學 （UC Davis）健康科學臨床教授范大立（Dali Fan）的數據顯示，現在住院的人數沒有再次飆升，尤其是在ICU的病人大幅下降。接種兩針及以上疫苗的人即使面對病毒變種，也會比不接種疫苗的人有更強的保護力。新冠疫苗非常安全，因為經過嚴格的臨床試驗，其中就包括不同性別、種族、年齡及有健康問題的實驗者，並且在上百萬人接種了疫苗後，其安全性也一直在被追蹤監控。 面對新的變種，對於年齡在60歲以上的人，建議接種第四針讓身體有更好的抵抗能力。

史丹福兒童醫院的兒科肺臟醫師Manisha Newaskar表示，過去幾周入院人數在下降，雖然社區依然有新增案例，但是和1月和2月相比是大幅下降。很多兒童還沒有接種疫苗，因而感染病毒入院的機率更高。戰勝BA.2 的最好武器就是疫苗，這是目前大家達成的共識，無論是對兒童還是其他免疫力 底下的長者都建議大家去接種疫苗。

德州農工大學生物學教授、GHRC首席病毒學者紐曼(Ben Neuman)表示，BA.2和Omicron變種有相同的祖先，但目前還不知道他們來自哪裡。隨著疫苗的普及和人們免疫力的增加，讓病毒的傳播變得困難，迫使病毒不斷的變種，因此未來還會有新的變種病毒，病毒在不斷的發展和變化。人們的免疫力是暫時的，會隨著時間逐漸減弱，目前的疫苗可能對下一個變種病毒無濟於事。 很多人詢問疫情未來走向？今天我們做什麼和怎麼做決定了未來的變化。