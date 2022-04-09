誠保利集團巴沙迪那酒店 售出

科羅拉多大道上靠近Lake街的華人投資精品旅館dusitD2。（本報檔案照）

位於巴沙迪那市科羅拉多大道上，擁有161間客房、七層樓的Dusit D2 Constance酒店，包括旁邊連結的商業空間，原本由華商誠保利集團擁有，但疫情 以來經營受到影響。最近報告顯示，該物業已經被酒店運營商MCR Hotels，以超過5030萬元價格買下。

據商業地產資訊公司CoStar.com於3月21日的報告稱，該物業已經由貸方KeyBank出售。該酒店自去年夏天以來一直關閉。

擁有巴沙迪那DusitD2 Constance酒店的誠保利集團（Singpoli）的首席財務長朱學健（William Chu）去年6月曾表示，該建築已在法拍（foreclosure）中，在破產 保護中（Chapter 11），只是進一步法律行動一直被法院擱置直到物業被出售。

在毫無預兆的疫情來襲之前，酒店運轉良好。2020年該酒店在其網站上，都仍聲稱是巴沙迪那排名第一的精品酒店。在酒店西側的建築物頂部建造游泳 池後，該地點已受到當地組織的歡迎，成為籌款活動和慶祝活動的場所。

誠保利早先開始將這處老人住房轉化成高檔酒店運營時，2014年「洛杉磯時報」在談到該項目時還寫道，「中國業主聘請了泰國最知名的酒店經營者之一來管理該物業，並試圖撼動該市沉寂的酒店市場」。

而且該物業擁有豐富的當地歷史。酒店最初於1929年12月開業，擁有164間客房。當時全市有18家酒店。在咆哮的20年代末的鼎盛時期之後，酒店變成了辦公空間，並最終成為了幾十年的老人公寓。

總部位於巴沙迪那的誠保利公司於2004年購買了這家酒店，並在2014年以數千萬美元的價格將其翻新為Constance酒店後重新開業。