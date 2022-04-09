西野商場全美24店 明年出清

西野商場（Westfield）老闆計劃在2023年出售其全美24家購物中心，包括華人熟悉的的亞凱迪亞（Arcadia）和西柯汶納（West Covina）、世紀城（Century City）等地的西野購物中心。（記者張宏／攝影）

西野商場（Westfield）老闆計畫在2023年出售其全美24家購物中心，其中包括華人 聚集和熟悉的的亞凱迪亞 （Arcadia）、西柯汶納（West Covina）和世紀城（Century City）等地的西野購物中心。

西野商場多年來以其鮮紅色的標誌而聞名，但是現在他們正計畫出售其在美國的所有房產，主要原因是人們對疫情 的擔憂改變了購物方式。西野商場最大所有者是Unibail-Rodamco集團，該集團四年前以約160億元收購Westfield Corp.， 並在2017年花費10億元進行商場裝修改造。這家位於巴黎的集團現在叫Unibail-Rodamco-Westfield。該集團首席執行官Jean-Marie Tritante日前表示，到2023年，美國24家西野購物中心都將出售。集團 未來將專注歐洲市場。他沒有詳細說明西野商場是一起出售還是單獨出售。

Unibail在2020年業績報告時表示，它將在不久顯著降低美國的金融風險。Unibail估計其美國購物中心去年的價值約為132億元，但沒有說明他們現在預計會得到多少。房地產分析公司Green Street的諮詢服務全球主管Dirk Aulabaugh對其估值超過114億元，因為它們是高質量的購物中心，但是整體出售，對於收購者來說投資成本過高，所以很可能會將其分拆成更小的部分，容易被市場消化。

其實幾十年來，美國人的購物習慣一直在發生變化，遍布全國的那些傳統的連鎖購物中心，正在逐漸失去對消費者的吸引力，而疫情加劇了客人的流失。

亞市華裔市長戴守真對西野商場出售的事情表示不知情，他表示，西野商場的稅收是亞市重要的財政來源，本地民眾和其他城市的民眾聚集在這裡購物餐飲娛樂休閒。他相信會有新的買家，因為商場在亞市的地理位置和占地面積都具有優勢，也許只是換一個名字或者老闆而已。

西野商場一名華人店家對西野出售並不意外，她表示，商場管理團隊一直都店大欺客，對商家並不友善，疫情期間沒有和店家共度時艱，降低租金和採取救助措施，導致她不得不關店，如今西野易主也在意料之中。