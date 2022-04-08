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競選亞凱迪亞市議員 李軍獲2前市長支持

記者張宏／亞凱迪亞市報導
亞凱迪亞（Arcadia）第五選區候選人律師李軍（左）日前獲得亞市前市長Jim Helms的背書。（李軍提供）
亞凱迪亞（Arcadia）第五選區候選人律師李軍（左）日前獲得亞市前市長Jim Helms的背書。（李軍提供）

亞凱迪亞市（Arcadia）第五選區市議員候選人律師李軍，日前獲得兩位亞市前市長Jim Helms和George Fasching背書，兩人表示全力支持李軍競選亞市市議員。

李軍表示，Jim Helms在候選人背書表上簽字，且寫下來自己的住址。較早前，亞市另外一名前市長George Fasching也公開背書支持他。對此，他認為主要是因為他在目前所有候選人中，住在亞市時間最久，且社區服務最廣，且有時間服務社區的候選人。

他說，他與這兩人的相認都始於十多年前的亞凱迪亞扶輪社，一起服務社區多年。尤其Jim Helms與他一樣也是律師，兩人有很多共同語言，又都喜歡高爾夫球運動。而Fasching和他在城市規劃和發展建設上有共同理念。他們都認為亞市商業區有些落伍，他當選後希望把第一街和Baldwin大道等商業區建設得更現代化更時髦。

亞凱迪亞（Arcadia）第五選區候選人律師李軍（右）日前獲得亞市前市長Geor...
亞凱迪亞（Arcadia）第五選區候選人律師李軍（右）日前獲得亞市前市長George Fasching正式背書。（李軍提供）

李軍去年在第五選區市議員Roger Chandler逝世後，宣佈競選第五區市議員。他走街拜訪選民，不久前已完成了對7000名註冊選民的第一遍拜訪。他說，這讓他結交眾多朋友，贏得選民們的支持，許多街坊鄰居與他合影。 在11月8日選舉日之前，他會和他的競選團隊完成對7000名註冊選民的第二遍和第三遍拜訪。

亞凱迪亞 註冊選民

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