鑽石吧長青會 疫後歡聚慶生載歌載舞

鑽石吧長青會7日迎來疫情穩定社區開放後首次大型聚會，來自聖蓋博谷東區多個城市的350多位長輩久別重逢，舞獅舞龍歡度中國農曆新年，慶祝第一季度會員生日，熱鬧更勝從前。（記者楊青／攝影）

鑽石吧 長青會7日迎來社區重新開放後首次大型聚會，來自聖蓋博谷東區多個城市的350多位長輩久別重逢，舞獅舞龍載歌載舞補歡中國農曆新年，為第一季度會員生日慶生、切蛋糕、拿紅包，遲到的慶會，熱鬧卻更勝從前。

從剛退休不久的新會員，到近百歲的耆老，長輩們歡聚一堂。來自鑽石吧和核桃市市議會、學區和水區的多位民選官員劉敏兒、伍立倫、佟儀、李敏妮、趙百淳等應邀參加慶會，與眾同樂；聯邦眾議員 金映玉、加州眾議員陳立德祝福長輩，表彰長青會多年來為社區做出的傑出貢獻，尤其在疫情 中，長青會成爲大批華裔年長者居家避疫的精神紐帶，為大家平安度過兩年疫期功不可沒。

鑽石吧長青會7日迎來疫情穩定社區開放後首次大型聚會，來自聖蓋博谷東區多個城市的350多位長輩久別重逢，舞獅舞龍歡度中國農曆新年，慶祝第一季度會員生日，熱鬧更勝從前。（記者楊青／攝影）

長青會榮譽理事長施吾施吾庠感謝各班班長在疫情期間的特別付出，並向1月至3月的壽星和他們的家屬們發紅包，表達良好祝願。他說，長輩們兩年期間雖然不能像多年來那樣每周五天到鑽石吧社區中心參加各種興趣班和傳統每個季節舉辦的大型團聚活動，但持續不斷的網上授課和經常性的網上見面，陪伴大家度過居家避疫的陰霾。最讓人感到寬慰的是，長青會的數百位年長者兩年來都平安健康，樂觀向上，大大減少了家人的後顧之憂；不幸感染疫情的年長者也最終死裏逃生，皆大歡喜。

長青會書畫班的同學們親自書寫製作新年作品，送給來賓和長輩。（記者楊青／攝影）

書畫班、排舞班、卡拉OK班、京劇班的同學上台表演精采節目，園藝達人許希聖帶領各班會員們組成的年長者舞龍隊，在喧天鑼鼓中為活動開場。養身韻律舞蹈，引起全場長輩隨音樂扭動起舞，不少長輩表示，疫情期間就是靠著唱歌跳舞，給自己帶來好心情。

鑽石吧長青會7日迎來疫情穩定社區開放後首次大型聚會，來自聖蓋博谷東區多個城市的350多位長輩久別重逢，舞獅舞龍歡度中國農曆新年，慶祝第一季度會員生日，熱鬧更勝從前。（記者楊青／攝影）

疫情關閉兩年的鑽石吧中心此次重新開放，活動大廳與放所有小教室都可使用，長青會15個興趣班周一到周五的教學和活動也得以恢復。