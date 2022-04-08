陳介飛訪世界日報 關注公安與通膨問題

民主黨45區聯邦眾議員競選人陳介飛（Jay Chen，中）7日拜會洛杉磯世界日報社長于趾琴（左）。加州民主黨主席Rusty Hicks（右）陪同拜會。（記者楊青／攝影）

民主黨 45區聯邦眾議員競選人陳介飛（Jay Chen）7日拜訪洛杉磯世界日報社長于趾琴。他表示，作爲第二代美籍華人 和溫和的民主黨人，他對華人和亞裔 關注的議題和面臨的挑戰感同身受，尤其在公共安全、通貨膨脹、公共教育等方面；如果當選，將全力為華人和亞裔發聲。加州民主黨主席Rusty Hicks及陳介飛競選團隊幹部陪同當天拜訪。

于趾琴社長首先簡要介紹世界日報在美發展歷史。她表示，美國世界日報1976年創辦，至今46年，通過多種平台，為搭建在美華人之間、華人與美國社會之間，以及華人與祖籍國之間的橋梁不遺餘力。

陳介飛表示，世界日報巨大影響力有目共睹，也因此希望通過世界日報平台，建立自己和選民之間的雙向瞭解。

陳介飛參選的45選區，是由橙縣和洛縣原有的五個選區的部分地區重新組成的一個新版圖選區，在地緣和選民結構上與原有的同名選區相去甚遠。新的45國會區包括Brea 、Fullerton、Buena Park、Cerritos、Artesia、Hawaiian gardens、La palma、Cypress、 Ross Moor、Garden grove、Los Alamitos、Westminster、Fountain valley等城市，其中喜瑞都市華人較多，整個選區華人人口為3%，亞裔人口則佔37%左右，白人36%，拉丁裔23%，非裔3%。該區擁有很高比例的越裔和東南亞移民人口。民主黨佔登記選民約37%，共和黨登記選民約佔32%。

陳介飛表示，自己在哈岡長大，記得1995年高爾訪問西來寺，他當時的高中報紙做了報導，但正因爲民主黨那次籌款，華人被打上了「政治獻金」的烙印，很多華人從此不問政治；他在哈佛讀書期間，李文和事件再次引起美國社會對華人忠誠度的懷疑。他表示，按華人人口和亞裔人口比例，亞裔應該在國會擁有八個席位，但目前的實際情況相去甚遠。

陳介飛表示，對華人公共安全和全國性的通貨膨脹問題的關注，也是他加入2022年期中選戰的主要原因。

他表示，45區不僅是加州亞裔最爲多元的選區，亞裔小商家的比例也很高，該區擁有衆多的亞裔超市、餐館和小型旅館和酒店，在疫情中備受衝擊的小商家，目前正逐步重返正軌。他表示，如果當選，他將為亞裔小企業爭取權益，確保加州和南加州在全國的資金分配大餅中分享到他們應有的份額。他說，加州一直是全國納稅大戶，加州應該獲得相應的回收，用於基礎建設、公共設施、公共交通和公立學校的建設。

對於一路高漲的汽油價格，陳介飛認爲，能源獨立非常重要，他同時認爲推動電動汽車、太陽能的推廣使用以及提高公共捷運比例等，都將對緩解汽油價格有幫助。

對於中美貿易關係，陳介飛認爲，美國利益優先天經地義，美國同時應該保持與全球貿易管道暢通。

此次45區選戰，陳介飛的兩名對手分別為共和黨46區現任韓裔聯邦眾議員Michelle Park Steel和越裔共和黨人Long Pham。陳介飛目前得到民主黨背書，意味著民主黨將在號稱「全國五大攻堅戰」的45區給與其選票發動和財務上全力支持。陳介飛表示，由於自己的海軍後備役背景，在小西貢等地區的支持率也相當堅挺。