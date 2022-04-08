蒙市圖書館出借州立公園通行證 免費遊覽200公園

蒙市圖書館出借加州州立公園通行證可遊覽200個景點。（MPK Library）

從本周開始，加州 居民可以透過借書證，從當地圖書館 借用免費的州立公園 通行證（California State Library Parks Pass）。加州州立公園和加州州立圖書館宣布，新通行證將允許在200多個參與的州立公園免費使用，適用於一輛 九人或以下乘用車，或一輛公路許可摩托車進入。

從 4月開始的三年試點計畫，每個圖書館轄區的每個分館，將收到至少三個通行證吊牌（hangtags），供圖書館（包括移動圖書館）讀者借用。公園通行證將在4月和5月流通。持借書證者可在當地圖書館允許的規定天數內使用通行證然後歸還。

蒙特利公園市圖書館已向市民提供這項免費通行證，可參訪約200個州立公園。獲取有關加州州立圖書館公園計畫詳細信息，可登入州立公園官網 CheckOutCAStateParks.com.

研究表明，在戶外度過時間可以增進身心健康，但許多加州人在進入公園時可能面臨障礙。現在加州圖書館系統可以幫助更多居民探索戶外活動，並在健康、自然資源管理以及歷史和文化聯繫等領域產生積極影響。

蒙市圖書館出借公園通行證，讀者必須出示有效的借書證。公園通行證可以借出七天，不可延長，一次只能借用一張通行證。有關詳情可登入蒙市圖書館網站www.montereypark.ca.gov/parkspass ，或致電626-307-1368。