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加州用水2月僅節約0.5% 用量反創10年新高

編譯組／綜合報導
加州最大的水庫奧洛維爾湖，3月17日在雨季結束後的空拍圖，顯示水位非常低。（加州水資源管理局）
加州最大的水庫奧洛維爾湖，3月17日在雨季結束後的空拍圖，顯示水位非常低。（加州水資源管理局）

加州州長紐森雖然喊出全面節水15%的高目標，但在加州連續數月降雨不足的情況下，民眾節水的意願反而更低，較2020年2月的用水量，2022年2月節水幅度僅有0.5%，遠低於紐森的期待值。此外，每人當月用水量達74加侖，為近十年來新高，顯示天氣越乾熱，民眾用水更多。

加州水資源管理局本周公布2月用水報告顯示，儘管加州自2020年以來已經連續三年乾旱，但民眾節水的意願卻似乎越來越低。數據顯示，自紐森去年7月呼籲節水15%後，截至今年2月，加州累計較2020年用水省下5.8%。但單是今年2月的超低節水量，就比1月的6.4%明顯大減。

以區域分，占加州人口55%的南岸，節水年減量僅0.2%。此外，雖然舊金山灣區省水量能有4.6%，但是其他地區比2020年同期竟然用水更兇，沙加緬度河流域的用水量年增6.7%，科羅拉多河流域也年增3.2%。

紐森已下令供水機關提高節水門檻至Level 2，並為供水區做好缺水應變計畫。紐森並要求加州水資源局研商禁止非必要草坪的供水，局長艾斯基維（Joaquin Esquivel）指出，該局將執行州長命令，並強調每個加州人都應該認真面對缺水問題，畢竟全球氣候變遷只會讓美西越來越乾，減少不必要的戶外用水才是根本之道。

美西南地區主要水源科羅拉多河，水位已經降到20年來最低，加州最大的水庫奧洛維爾湖、沙斯達湖水位，也低於以往，內華達山脈積雪也只有平均值31%。加上今年1至3月異常乾旱，專家認為未來旱象只會更糟。

加州的州管水源已經減少供水5%，除了農業用水外，直接影響民眾的還有生活用水。非常依賴州水的地區，如洛杉磯縣的Las Virgenes Municipal Water District本周就投票通過，減少戶外供水50%。面對嚴重旱象，水資源專家認為，紐森或許應該考慮實施前任州長布朗（Jerry Brow）2015年時所實施的強制節水令，但這次的措施不宜全州一體適用，而應該因地制宜。

加州人2月用水量達到74加侖，某些方面也反映出不平等的現象，例如高收入家庭用的水，就遠多於低收家庭。此外，部分水商收費標準也不合理，超過正常用量的用水，每單位的要價反而更低，形同鼓勵用水者用越多、省越多。

2022年加州山地積雪嚴重短缺。（加州水資源管理局）
2022年加州山地積雪嚴重短缺。（加州水資源管理局）

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