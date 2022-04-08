賈斯康站錯位置演錯角色

洛杉磯 縣檢察官 近日傳出有98%要求他們的長官賈斯康下台；身為洛杉磯縣檢察長，竟有如此高比例的下屬不願服從，還要長官「走人」，形同「叛變」，背後原因值得重視。

洛縣 檢察官會傳出如此異聲，主要是針對賈斯康的司法改革，有太多質疑，也不認同。以輕罪不起訴為例，就有警界人員表示，「壞人釋放的速度比我們完成文書工作的速度還快。」「當社會取消了對不良行為的問責，罪犯就會更大膽地犯罪。」於是在洛杉磯就會看到有人堂而皇之拎著大袋子到超市，挑選自己需要的物品，大搖大擺地走出去，完全「零採購」，這種畫面已不是新聞，究其因「低於950元，不需要坐牢」，警力耗費在這上面，徒勞無功，斵傷士氣，反而助長歪風。

賈斯康的「德政」，包括持槍犯罪不加重刑罰，少年犯不得移送成人法庭，持有毒品不入罪，候審期間不要保釋金，面對許多明顯犯罪行為，一路開綠燈，導致光天化日下，當街持槍挾持戴金表的富商，硬奪下財物，屢見不鮮；也看到少年犯即使殺人強暴，也輕判了事，結果罪嫌趾高氣揚，在社群平台炫耀，絲毫無悔改之心。950元以下列為輕罪，最好告誡了事，導致打砸搶之後，又增長一波「只要我喜歡，有什麼不可以」的「零採購」，只要沒有羞恥心，導德感，法律於我何有哉？因為免保釋金，甚至有人六案在身，還可在外逍遙 。

檢察官最不能容忍的是，賈斯康約束肅奸，縱放歹徒，百分之百偏袒罪犯，違背他們執法的誓言。打擊犯罪，依法起訴，卻處處受掣肘，法律制裁形同具文，檢察功能被壓縮，處處刻意保護罪犯，執法單位怎能服氣，守法民眾焉能安心？

依據賈斯康的指示，輕罰、寛容、勿輕易加刑、減少入獄、盡力教化是他的司法改革主軸，理想度甚高，在一個高度文明有教養、重視道德的社會，或許適合。但是站在檢察官懲戒犯罪，追求社會公義的立場，等於削弱他的武器，勢難伸張正義，也不符合他的身分，這也是洛縣檢察官們對賈斯康群起而攻之的原因，因為分明賈斯康是站錯位置，演錯角色。可況對受害者或其家屬所受創傷，絲毫未在懲治罪犯上獲得彌補，對罪犯的寛大，更形成對受害者的二度傷害。

如今賈斯康面臨檢警系統普遍反彈，31個城市投下不信任票，二度罷免正炒高熱度，希望在7月間連署人數能超標達成，屆時納入公投；賈斯康或許有再多的理由，捍衛他司法改革的正當性，但是經歷這兩年的社會實驗，明顯的並非最好的政策，反而製造更多的問題，治絲益棼，未見其利，反見其弊；如今由選民票決做個了斷，是時候了，只是時間有點晚，社會付出的代價也未免高了點。