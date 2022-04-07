土狼繁殖期越來越不怕人 民眾小心別讓寵物變點心

今年南加州的土狼(coyote)在繁殖期似乎特別不怕人，甚至連嚇都下不走，有寵物的居民最好提高警覺。(Shravan Sundaram／加州漁獵局網站)

每年春季都是美國土狼(coyote)的繁殖期，動物專家到這時期都會警告民眾，當心家中寵物，別讓牠們變成土狼的食物了。但今年情況似乎特別不一樣，住在洛杉磯 市北嶺的洛杉磯時報專欄作家Sandy Banks說，這幾年土狼似乎越來越不怕人，今年土狼甚至連嚇都下不走，還會充滿自信地觀察人類行動。

Sandy Banks說，她當然知道，人類不斷的開發，讓土狼的棲地越來越少，但是對於35年前就已經定居在北嶺的她來說，今年的鄰里巷弄卻彷彿戰區，她帶著兩隻狗出門時，左邊口袋得裝石頭，右邊得裝高音喇叭，沒牽狗鍊的那一隻手得抓緊長鐵棒，以防土狼拿她的狗當點心。

社區之間也因為土狼分成兩派，一派說，讓牠們做牠們該做的事吧，另一派則主張非得把土狼趕走不可。這讓Sandy Banks覺得，這場面似乎跟近兩年的新冠疫情 有點類似：原本以為沒事了，但誰知Omicron病株出現了；原本以為土狼討厭人類，但今年的土狼竟然會大方地躍過八吋高的圍籬，進到她家閒晃。

Sandy Banks承認，遠遠看土狼確實迷人，但當牠們盯著人瞧，彷彿人就是塊肉時，感覺就不一樣了。所以當那天她發現一群土狼進到她後院時，她想把土狼趕走，但這位老兄卻動也不動，連鄰人跑來助陣，牠也不怕。最後牠們自己覺得無趣想要走開時，還不時後頭看看，尾隨牠們的一群北嶺鄉巴佬。

Sandy Banks說，她每年都在問動物專家，該怎麼趕走土狼。答案永遠是，別讓牠們覺得妳家很宜居。所以Sandy Banks用盡法子讓自己的家成為土狼地獄，但最後卻成為她與兩隻狗的地獄。因為土狼越來越習慣與人共存，好萊塢 的街頭可以看到牠們，醫院與商店停車場也能看到牠們，她說，土狼就跟新冠病毒一樣，都是自然對人類的反撲，連根拔起不可能，只能學會與土狼共存。