河濱縣3歲幼女遭牛頭犬攻擊 傷口縫180針

圖為攻擊女童的牛頭犬。女童送醫後，傷口縫了180多針。（河濱動物控制局）

一名三歲女童遭牛頭犬攻擊，導致臉部、身體多處咬傷，送醫傷口縫合180多針。目前受傷女童正在恢復中，生命無礙。

攻擊事件發生在4月2日（周六）午後約3時30分，位於河濱縣海梅特市（Hemet）附近縣屬地一處民宅，該民宅位於Mayberry街41000號街區，河濱縣動物控制局工作人員說，確信事發民宅被用來作日間照顧中心。接到報警後，工作人員趕到現場，發現在住宅後院的一隻二歲牛頭犬，就是攻擊幼童的惡犬。

工作人員表示，不確定牛頭犬是如何出現在後院的，但若惡犬沒有拴好，未來可能繼續攻擊，為避免再次傷人，工作人員會將惡犬處死，女童受攻擊實在太可怕。

遭攻擊女童的臉部、頭部及腹部都被惡犬咬傷。送醫後，臉部傷口縫了180多針，臀部傷口也縫合很多針。女童目前已經出院，正在恢復中。

工作人員說，牛頭犬生性好鬥、善攻擊，而且很有力量，即使被拴住時，也會試圖攻擊人。在控制這隻惡犬時，動物控制人員也險些被咬傷。。

據聯邦疾病防治中心 統計，全美每年有超過450萬人成為惡犬攻擊的受害者，至少一半是孩童，其中有相當多數需要就醫。河濱縣動物控制局發言人John Welsh提醒，部分住家主人喜歡養大型犬，但當有孩童在場時，主人都應該保持格外警惕，將犬小心控制，避免孩童受到傷害。