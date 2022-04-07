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百歲上尉仍有軍籍 中華民國空軍傳奇朱安琪慶生

記者李榮／灣區報導
百歲上尉朱安琪（左二）慶祝生日。（顏闓運提供）
百歲上尉朱安琪（左二）慶祝生日。（顏闓運提供）

中華民國空軍傳奇飛行官朱安琪（John Angle Chu），4日慶祝百歲生日。他目前仍擁有空軍軍籍，是中華民國最資深的「百歲上尉」。

金山灣區空軍大鵬聯誼會替朱安琪祝壽。（顏闓運提供）
金山灣區空軍大鵬聯誼會替朱安琪祝壽。（顏闓運提供）

朱安琪表示，「我父親是非常愛國的一個人， 我當然懂得他的心理，我當時去中國參戰，沒有想過會活著回來。媽媽當然是很傷心，但我走那天，家裡人都不說話，我知道我走了，他們心裡肯定很難過，但當時我只想著救中國要緊。我想，犧牲了我們這一輩，希望以後就沒有戰爭，能夠和平，下一輩可以好好念書、做事，不要再打仗了。」

眾人準備大蛋糕替朱安琪慶生。（顏闓運提供）
眾人準備大蛋糕替朱安琪慶生。（顏闓運提供）

朱安琪是是灣區著名僑領，灣區空軍大鵬聯誼會創辦人、曾擔任40多年會長。朱安琪在加州屋崙（Oakland）出生，是在美出生的第二代華人。1939年、當年才16歲的朱安琪從阿拉米達美洲中華航空學校畢業。當時華僑響應捐款抗戰救國，而美國禁止人民私自參加外國軍隊。朱安琪自願放棄美國國籍，並在家長的鼓勵下，與30多位華裔子弟，用華僑集資籌募的船費，回國共赴國難。

後來朱安琪經夏威夷輾轉到達雲南昆明，進入空軍官校，成為那時全校最年輕的學生。官校畢業後，朱安琪在1941年至1945年在多次會戰中執行任務，與日軍作戰，並多次解救同僚與民眾。國共內戰時，朱安琪曾被共軍擊落，並被俘虜。獲釋後他申請退役，但由於當時空軍正在萌芽期間，尚未有退役或退休制度，因此那時的總司令周至柔以個案處理退役申請，批下了「免職留籍」四個字。

也是因為當初朱安琪拿到的空軍離職證明書上，清楚地寫著「免職留籍」，代表朱安琪仍然保留著中華民國空軍上尉的軍籍。因此，朱安琪成為了目前中華民國空軍最老的「百歲上尉」。

朱安琪雖然在二次大戰中參軍與軸心國作戰，但在中華民國與美國都無法享受退伍軍人福利。朱安琪在美國並未從軍，而在中華民國並未退伍。且朱安琪回中國參加抗戰，失去美國籍，戰後想為了再回美國，歷經很多困難。

包括經文處長，以及多位僑領都前往祝賀。（顏闓運提供）
包括經文處長，以及多位僑領都前往祝賀。（顏闓運提供）

駐舊金山經文處長賴銘琪、秘書吳禎祐、退輔會駐美參事倪邦臣、秘書程國峰、金山灣區空軍大鵬聯誼會長顏闓運、北加州空軍官校校友會長曾勝男、北加州空軍航空技術學校校友會會長鄧天驥、北加州政戰學校校友會前會長唐瞻宇、金山灣區空軍大鵬聯誼秘書長魯國明、大專校聯會前會長胡質淨以及多位灣區僑領，都到朱安琪的住家替他祝壽。

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