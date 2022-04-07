新科議員吳程遠訪聖蓋博警局 隨員警夜巡社區

聖蓋博市新科市議員吳程遠（右二）夜間隨警員出巡 （Ride-Along）社區 ，實地瞭解員警執勤，與夜班警員和警犬合影。（聖蓋博市警局臉書）

聖蓋博 市新任市議員吳程遠（John Wu）日前走訪聖蓋博市警局，參觀警局調度室等單位，夜間隨警員乘警車出巡 （Ride-Along）社區 ，實地瞭解員警執勤、接獲和處理報案、警力安排與調度、面對重大案件指揮中心的設置等，收穫滿滿。

在親身參與警察 出巡任務後，吳程遠認為聖市警局在犯罪防治上，採取了主動防治（proactive）執法方式，而非消極被動（reactive），對維護城市治安更有效。但吳程遠也認為，目前加州 第47號案以及羈押起訴制度上的寬鬆，是讓罪犯被捕後被輕縱，嚴重浪費了包括警力在內社會資源的主要原因。

聖蓋博市新科市議員吳程遠（右）走訪聖蓋博市警局，參觀警局調度室，與調度員合影 。（聖蓋博市警局臉書）

他表示，警察局從調度室到巡邏隊，都屬於高強度的工作範疇，調度員的任務來自四面八方，除了分秒必爭通報各單位，還必須語調和緩，讓報案者能減緩緊張情緒。而警察在巡邏車上不僅要眼觀四面、耳聽八方，更得用嗅覺探查違規駕駛人是否涉及酒駕或麻駕。吳程遠也觀察到，警員經常無法安穩吃上一餐飯，無線電一響放下手邊所有事即刻出動，更是員警們的日常。

聖蓋博市新科市議員吳程遠（左）夜間隨警員出巡 （Ride-Along） ，期間並趁空檔與巡佐一同用餐 。（聖蓋博市警局臉書）

吳程遠表示，在犯罪率急速上升的加州，聖蓋博市在警方積極巡邏，下仍將罪犯阻隔於城市之外，確保社區的安全，他認為警方的設備必須升級，也將討論在警車上以及主要路口，設置車牌自動辨識系統，以達降低調度員的壓力以及預知罪犯駕車入市等效果。

他認為，警察是一個城市商業發展、人民能否安居樂業的重要關鍵，他呼籲市民給與警察更多支持與鼓勵，唯有警民合作，才能讓防治與打擊犯罪達到最佳的效果。