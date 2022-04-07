補選佛瑞斯諾眾議員 Elizabeth Heng落敗

Elizabeth Heng。（取自競選官網）

中加州 佛瑞斯諾縣(Fresno)聯邦眾議員華裔候選人王伊莉莎白(Elizabeth Heng，譯音)，參加第22選區4月5日的特別補選，以最後一名敗選。該區最高票的共和黨 人和排名第二的民主黨 人，將在6月決選。

這次特別選舉，是共和黨國會領袖努尼茲，辭職加入川普戰營後的補選。目前排名第一的前州立法領袖、共和黨人康威（Connie Conway）和排第二的民主黨人Lourin Hubbard，將在6月再次決選，最終確定由誰來完成努尼茲的任期。

王伊莉莎白有亮麗的政治履歷和外貌，募款金額也高居候選人第一，原本一度有分析認為她當選希望不小。卻未曾想到得票在四名共和黨人和兩名民主黨人中墊底。

王伊莉莎白是華裔與柬裔混血，今年37歲，出生在加州佛瑞斯諾縣。她獲有史丹福大學學士學位及耶魯大學工商管理碩士；職業經歷包括擔任The New Internet的首席執行官、前聯邦眾議院議員羅伊斯（Ed Royce）擔任外交事務委員會主席時的聯絡和禮賓主管、共和黨全國委員會活動協調員，及前總統川普就職典禮國會工作人員的志願者組織主任。一個介紹政府專業人員的網站LegiStorm稱，她曾前往就讀中國的北京大學。