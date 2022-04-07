橙縣破大量芬太尼 足夠殺死470萬人

當局從一輛小型貨車內回收的芬太尼劑量，足以殺死 470 萬人。（橙縣檢察長辦公室）

橙縣 地區檢察長辦公室已對兩名設址普安那公園（Buena Park）的毒販，提起重罪指控。該案是橙縣16年來最大的販毒案，其中當局從一輛小型貨車內查獲的芬太尼毒品 劑量，足以殺死470萬人，此外還有大量冰毒、古柯鹼等。

芬太尼的致死劑量只有2毫克，當局追回了20.5磅。3月17日普安那公園市警察 攔下一輛正離開該市某住宅的小貨車後，在車上繳獲了821磅冰毒、189.7磅可卡因和20.5磅芬太尼藥丸。

橙縣地區檢察長史匹澤（Todd Spitzer）說，「數以百萬計毫無戒心的人眼睜睜地看著死神，他們不知道服用一顆藥片實際上離死亡有多近。芬太尼很便宜，很容易獲得，但它正在殺死我們的孩子、我們的同事以及成千上萬不必死的無辜美國人。毒販不關心你或你所愛的人——他們只關心他們的底線並儘可能地賺錢。估計有40%的街頭毒品中含有芬太尼」。

36歲的Edgar Alfonso Lamas，和53歲的Carlos Raygozaparedes，被控一項持有銷售受管制物質的重罪、三項銷售或運輸受管制物質的重罪，以及兩項持有銷售一種受管制物質的重罪。倆人還被控兩項重罪，即受控物質的重量超過 80 公斤，以及另兩項重罪，即受控物質的重量超過20公斤，或液體體積超過400升。

如果所有罪名成立，倆人都將面臨最高37年刑期。目前他們不認罪，並繼續被拘留以代替500萬元的保釋金。初步聽證會定於6月7日。

去年11月，史匹澤宣布，該辦公室警告所有毒販和經銷商毒品的危險，尤其是芬太尼，如果他們的毒品活動導致某人死亡，他們可能會被指控謀殺。