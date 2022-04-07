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洛縣27歲華男失蹤10天 車在未見人

【鑽石吧市訊】
鑽石吧27歲華裔男子Derrick Kwan失蹤十天。警方呼籲大眾幫忙尋找。（警方提供）
鑽石吧27歲華裔男子Derrick Kwan失蹤十天。警方呼籲大眾幫忙尋找。（警方提供）

在尋找一個多星期下落後，聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）警方呼籲民眾幫忙一起尋找洛杉磯鑽石吧市27歲的離奇失蹤華裔男子戴瑞克．關（Derrick Kwan）。Derrick在3月27日離家出門後失蹤，至今已經十天。

關家的攝像頭拍到，Derrick關3月27日上午11時左右離開鑽石吧的住家，他當時身穿T卹、短褲和拖鞋，手上拿著一個水瓶。

當天晚些時候，加州公路巡警局在接到交通事故報告後，在聖伯納汀諾Crestline Canyon附近的138號公路邊上發現一輛銀色豐田汽車，家人稱，該汽車的駕駛人應是Derrick關。

該巡警說，他認出這輛車是他在大約40分鐘前，看到的兩輛汽車之一，當時有兩個人在Crestline附近的公路上換輪胎。但兩人謝絕了巡警的幫助。

目擊者稱，就在那段時間，看到車上一名與關的描述相符的人背著兩個大袋子，向18號公路附近的樹林方向跑去。

據聖伯納汀諾縣警方表示，警員曾試圖在附近地區查看，但沒有找到Derrick關。

幾天後，朋友們說，他們在離他家大約50哩的地方，發現了Derrick關的拖鞋，那個地方離他的汽車停靠處不遠。

Derrick關的父親Benny關說，他兒子的心理健康有問題，拒絕看醫師。他非常擔心山裡發生了什麼事，導致兒子精神崩潰，逃到曠野。

Benny關說，目前兒子失踪的情況沒有任何細節，包括執法部門也沒有回應，讓他和家人萬分着急。

在汽車被發現的第二天，Benny關向洛杉磯縣警局報告兒子失踪，但警局告訴他，他們無法接受他的失踪人員報告。關說，最初，他被告知他兒子的案件被標記為「成年自願失踪人員」。

上周四，就是在Derrick關失蹤的第四天，聖伯納汀諾警局接到失蹤報告並開始展開搜索，但沒有找到他。

聖伯納汀諾縣搜救隊上周日也開始加入搜尋。4月5日周二，工作人員再次進行搜查，警員和志願者同時向附近地區的居民和商家分發Derrick關的照片，一直沒有消息。

聖伯納汀諾縣警方呼籲任何知情人提供信息，警方聯絡電話909-336-0600，或打熱線 1-800-78-CRIME。

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