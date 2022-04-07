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黃泰平換跑道選蒙市議員 趙美心、方樹強背書

記者丁曙╱蒙特利公園市報導
黃泰平（前排左五）競選蒙特利公園市議會第一區市議員，趙美心（前左四）、方樹強（後排左四）等民選官員出席起跑式支持。（競選總部）
黃泰平（前排左五）競選蒙特利公園市議會第一區市議員，趙美心（前左四）、方樹強（後排左四）等民選官員出席起跑式支持。（競選總部）

聖蓋博谷水區理事黃泰平（Thomas Wong）改換跑道，競選蒙特利公園市議會第一區市議員。多位民選官員和社區領袖上周出席黃泰平選舉起跑式，肯定他長期致力於公共服務和社區倡導，而他在蒙市出生和長大，熟悉社區和居民，支持他高票當選。

黃泰平介紹，他擔任民選官員多年，希望將經驗和熱忱用來服務自己成長的社區。他的選舉政見包括擴大住房和經濟機會，支持城市小企業發展，確保高質量教育，增加醫療保健，改善交通系統，應對氣候變化的威脅，保護清潔空氣和飲水。如果當選為蒙市議員，他將繼續推動建設一個更強大、更有活力的蒙特利公園市。

黃泰平有紮實的社會關係和民意基礎，政治實力堅強。他參選蒙市議員，得到國會議員趙美心（Judy Chu）、加州主計長余淑婷（Betty Yee）、州眾議員方樹強（Mike Fong）、前州眾議員伍國慶（Mike Eng）、洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）、蒙特利公園市長羅霈霆（Henry Lo）、蒙市議員梁僑漢（Hans Liang）和陳贊新，以及PCC理事伍麗娥等人背書。

黃泰平於2012年11月首次當選聖蓋博谷水區（Municipal Water District）理事，並且在2016年和2020年兩次連任。他自2015年起擔任理事會主席，任內帶頭努力解決持續的乾旱狀況，確保為聖蓋博谷社區提供可持續、可負擔和有節制的生活和生產用水。他領導該地區第一個綜合資源計畫的制定，並在董事會任職期間指導了數百萬元的贈款和回扣，支持當地關鍵基礎設施的投資、節水技術和項目。

隨著新冠（ COVID-19） 大流行和經濟衰退來襲，黃泰平指示水區為當地社區的基礎設施和就業投資，提供超過 800萬元的支援，其中包括400萬元零息融資，支持為蒙特利公園市服務的水處理設施。他還帶頭批准向城市提供 50萬元的緊急援助，支持水費援助計畫。

黃泰平曾經擔任前州眾議員伍國慶和加州主計長余淑婷的工作人員，以及蒙特利公園市環境委員會委員和蒙市商會前理事會成員。目前，他還在聖蓋博谷經濟夥伴關係和阿罕布拉教育基金會理事會任職。黃泰平擁有洛杉磯加州大學（UCLA）經濟學學士和南加州大學（USC）公共管理碩士學位。

加州大學 蒙特利公園 聖蓋博

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