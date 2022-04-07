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芬太尼毒害南加 製造地由中國轉至墨西哥

編譯組╱綜合報導
近年來美國境內的芬太尼來源，已從中國轉移至墨西哥。（KTLA）
近年來美國境內的芬太尼來源，已從中國轉移至墨西哥。（KTLA）

近年來，美國持續面臨著鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）服用過量與致死案大增的嚴重問題。芬太尼的來源近年來，已從中國轉移至墨西哥，地緣關係也使得南加州毒物過量問題更受關注。

KTLA電視台報導，根據聯邦「打擊合成鴉片類藥物販賣委員會」（U.S. Commission on Combating Synthetic Opioid Trafficking）報告，從2014年至2018年，聯邦政府緝獲的芬太尼中，有70%至80%來自中國。中國製造商利用網際網路銷售藥品，仰賴國際郵件和包裹運送系統，將產品運抵美國。

但自2019年以來，芬太尼的「生產鏈」已轉移至墨西哥。在那裡，販毒商將來自中國和其他亞洲國家的原料製成芬太尼，然後運送至美國。報告補充說，「來自墨西哥的芬太尼通常純度非常低，大部分呈粉末狀，純度約略高於10%。自2019年以來，執法部門緝獲的芬太尼，幾乎都來自墨西哥。」

與此同時，南加州居民過量服用這種強效藥物情況引人關注，其中一些是致命的，醫師Thomas Yadegar稱之為「未說出口的流行病」（unspoken pandemic）。

醫師Yadegar在西達賽奈醫療中心（Cedars-Sinai Tarzana Medical Center）治療一名因攝入過多芬太尼，而停止呼吸的病人，醫師必須動用解毒劑納洛酮（Narcan），該藥物可逆轉鴉片類藥物的作用。

聯邦緝毒局(DEA)洛杉磯辦事處特派員博德納（Bill Bodner）說，「這些毒販並不想殺人，他們只想創造完美的高潮。」部分經銷商，將芬太尼放混入假處方藥與其它藥物中，有些人甚至不知道他們正在服用芬太尼。

緝毒官員稱，去年美國查獲300萬顆芬太尼假藥，是2020年的三倍。這些藥物通常在墨西哥邊境不受監管的實驗室生產，販毒集團使用廉價、缺乏經驗的工人製造。芬太尼比古柯鹼、海洛因更容易製造，且比其他藥物更有利可圖。

博德納說，這些毒販有些為青少年，一些人被迫做此工作，「這是個極其險惡的環境。」

墨西哥安全分析師霍普（Alejandro Hope）表示，芬太尼製造改變了遊戲規則，很可能需邊境雙方努力來遏止其增長。僅試圖在墨西哥邊境一側壓制毒品可能徒勞，當局需要基礎更廣泛的抗毒戰略，同時因應美國的額外需求」。

美國的芬太尼毒品生產，近年來已由中國轉移至墨西哥。（KTLA）
美國的芬太尼毒品生產，近年來已由中國轉移至墨西哥。（KTLA）
聯邦緝毒局突擊芬太尼製造者。（KTLA）
聯邦緝毒局突擊芬太尼製造者。（KTLA）
聯邦緝毒局(DEA)洛杉磯特派員博德納稱，當局去年查獲300萬顆芬太尼假藥，是2...
聯邦緝毒局(DEA)洛杉磯特派員博德納稱，當局去年查獲300萬顆芬太尼假藥，是2020年的三倍。（KTLA）

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