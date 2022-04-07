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南加確診升溫 再爆疫情高峰或短暫插曲 ?

記者邵敏╱洛杉磯綜合報導
南加新冠感染病例再次上升，主要是高傳染性的Omicron 亞變種BA.2病毒導致。（記者邵敏╱攝影）
南加新冠感染病例再次上升，主要是高傳染性的Omicron 亞變種BA.2病毒導致。（記者邵敏╱攝影）

南加洛杉磯縣、聖地牙哥縣的新冠病毒感染病例近日再次開始上升，專家分析，可能是由於高傳染性的Omicron 亞變種BA.2病毒導致。此外，人們口罩使用減少，以及免疫力下降，這些都是感染病例增加的原因。

洛縣4月6日（周三）新增789例陽性病例，17例死亡病例；洛縣過去一周每天平均報告806例新增病例，比前一周增加16%，同時每10萬名居民每周記錄56例病例，該比率比前一段時間增加不少。洛縣K-12學校的新冠病毒爆發也有所上升，上周有十起感染病例，這是自2月中旬以來最多的一周，而前一周有四起。雖然病例增長幅度不算很大，目前尚不清楚這只是一個短暫的小插曲，還是更大的疫情高峰的開始，或者是介於兩者之間。

洛杉磯加州大學（UCLA ）流行病學家Dr. Robert Kim-Farley 博士認為，「由於我們正在減少防疫措施，例如室內口罩的使用，我們可能會在接下來的幾周內看到感染病例小幅上升，但預計現階段不會出現大幅激增，因為很多人已接種疫苗或因自然感染而免疫。」

洛縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）將最近的病例增長描述為「小幅上升」，並表示保護自己的最佳方法，就是了解最新的疫苗接種和加強針注射，並在室內公共場所戴口罩。費若說，令人鼓舞的是，世衛組織報告認為，在疫苗接種水平較高的國家，特別是在一些容易感染新冠病毒的國家中，最近病例的增加並未轉化為高住院率或死亡率。但她同時表達了對美國東北部病例上升的擔憂，「我們看到過去一周病例增加40%，這令人震驚。」她強調，未接種疫苗的人，尤其是老年人，死亡率仍然很高。

50歲及以上的人、12歲及以上免疫功能低下的人，上周已被授權進行第二次加強針的注射。但洛縣目前仍有170萬5歲及以上的居民未接種新冠疫苗， 280萬12歲及以上居民未接種加強針。全縣範圍內，非裔、拉丁裔和原住民的加強針接種率低於白人和亞裔。費若稱，加強針的覆蓋率在一些受災最嚴重的社區中低得令人失望 。

費若敦促人們不要繼續猶豫接種疫苗和加強針，尤其是本月將迎來各種節日，鑑於更具傳染性的變種病毒威脅，「請不要等待，不要等到情況再次惡化，不要等待疫苗、加強針接種，不要等待測試，尤其是風險較高的人。」據相關數據，今年3月初，未接種疫苗者死於新冠的可能性是完全接種疫苗者的11倍。

目前，加州人口最多的一些地區新增病例趨勢，與東海岸部分地區相呼應，據相關部門估計， BA.2變種病毒現已占美國每周新增病例的72%，而前一周是57%。據世界衛生組織的數據，全球範圍內，過去一個月86% 的新冠病毒病例都是由BA.2引起。

疫苗 洛縣 口罩

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