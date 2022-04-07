爾灣3死命案 疑先弒親再自戕

南加橙縣華人密集城市爾灣 （Irvine），4月6日驚傳一起極可能是在自宅先謀殺親人後再自殺的案件，喪生的三人據信是一個家庭的父母和他們的成年兒子，目前爾灣警察 局 (IPD)已在調查當中。

爾灣警局指出，4 月 6 日（周三）上午10時30分，爾灣警局前往河船街（Riverboat）58號一棟民宅，檢查當事人是否安好。這項檢查是應這棟住宅加拿大 親人的要求做出，他們向加拿大當局報告，一年多來一直無法聯繫到這棟住宅的親人，因此感到擔憂。加拿大當局於是聯繫爾灣警局，並要求他們前往這棟住宅了解究竟。

據報導，這棟房子有一位父親、一位母親和他們的成年兒子住在裡面。

爾灣警局指出，警方進入這個住家後，發現三具嚴重腐爛的屍體，似乎都是成年人，且沒有任何人強行進入房屋的跡象。倒是有跡象顯示，這起命案似與家庭糾紛引起謀殺後再自殺的情況有關。

這處住宅的居民疑似一家法裔入士。據信這家庭曾有人在2020年向法院提出離婚，不過這些信息目前還未得到警方確認。可以確認的是，事發的這棟房子是一處四臥4.5浴，共2800平方呎的住宅，2017年和周圍其他房屋一起剛建成，2017年底該屋以143萬多元成交，現在估價已經超過200萬元。

警方鼓勵任何與此案有關信息的人，聯繫偵探哈德森（Gavin Hudson）：[email protected] ，或致電 949-724-7168。