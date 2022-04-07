音樂人公園打鼓 遭人斧劈還拔槍相向

4月2日，Andy Torres穿著重金屬服裝，戴著面具，在Todd Longshore公園打鼓。（KTLA5）

洛杉磯 縣西北邊聖塔克拉利塔（Santa Clarita）市東邊社區「峽谷鄉村」（Canyon Country），4月2日發生一起案件，一名音樂人當時正在公園練習打鼓，突然一名襲擊者手持斧頭出現，不僅砸壞鼓組，還拔槍威脅音樂人。被害人拍攝了整個事件的過程，目前警方正在調查此案。

影音來源：音樂人Andy Torres／記者邵敏後製

案件發生在4月2日（周六）早上7時左右， 36歲的音樂人Andy Torres當時穿著重金屬服裝，戴著面具，正在「峽谷鄉村」Todd Longshore公園的一條小路上練習打鼓，但他的音樂竟然讓一名陌生男子非常憤怒，並用斧頭襲擊了這位音樂人。

一名襲擊者手持斧頭突然出現，不僅砸壞鼓組，還拔槍威脅音樂人。（KTLA5）

Torres表示，「事情發生時沒有任何警告，這名男子突然從後面爬了上來，手持斧頭，非常可怕，非常超現實。」根據被害人Torres的敘述，襲擊者一怒之下衝向他，當場毀壞價值500元的便攜式鼓組，嚇壞了這位音樂人。Torres說，「他本可以簡單地告訴我安靜下來，不要再打鼓了，我會答應的。」但事態隨後升級，據這位音樂人陳述，「對方接著從夾克衫裡掏出一把手槍，指著我，那時我真不知道該怎麼辦了。」

洛杉磯縣警察 局（ LASD）目前正在調查此案，並指出「嫌疑男子砸破受害人的鼓組，並向對方揮舞槍枝，同時大喊大叫。」

警方正在調查此案，此為手持斧頭的嫌疑男子。（KTLA5）

案發時，被害人Torres用攝像機拍下了整個事件的過程，他說嫌疑人看到自己的攝像機時，態度突然轉變，當時還對著被害人和攝像機說，「我不管你是不是把我拍下來，我要告訴他們是你來找我，襲擊了我，然後激怒了我。」從視頻中可以看到，嫌疑男子手拿斧頭，路邊停著一輛他的銀色汽車 ，但視頻沒有顯示，男子拔槍對著音樂人的場景。

Torres表示，自從事件發生以來，他一直在情緒上掙扎，「我一直沉浸在這件事中，必須盡快把自己拉出來，很幸運我還能活著。」Torres說他學鼓已有一段時間，經常會在日出日落時，戴著面具來到公園打鼓，在這起案件發生之前，沒有人抱怨過噪音。

Torres認為這起意外發生的事件不會毀掉他對音樂的熱愛，他會找到修復鼓的方法，同時，他已向警方報案並交出拍攝的視頻，希望能盡快找到這名手持斧頭的嫌疑男子，因為案發地是很多父母經常帶孩子去玩的地方。