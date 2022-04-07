被人撞按錯鈕 女意外中千萬樂透

賣出頭獎彩券的Vons分店，在店門口張貼慶祝海報。（ABC）

俗話常說，該你的就是你的，不該你的強求也求不來。這句話百分之百應驗在洛杉磯 市泰山納（Tarzana）的LaQuedra Edwards。她因為陌生人的意外一撞，選了本來不想買的刮刮樂，但卻因此意外中了200X Scratchers 1000萬元頭獎。她說五個月過去了，她還不敢相信自己變成富婆，獎金準備拿來買房與成立非營利基金會。

LaQuedra Edwards去年11月在泰山納的Vons超市，本來想買張刮刮樂，但是當她要按鈕時，卻被陌生人撞了一下，以致按錯鈕沒買到原本習慣買的40元刮刮樂，反倒按到30元的200X Scratchers。她當時對這位粗魯的「財神爺」還相當生氣，因為對方事後一聲不吭就走，還讓她買到原本不想買的彩券。

LaQuedra Edwards事後坐回車上刮起彩券，這才發現她中了頭獎1000萬元。她說，她根本不敢相信，在405公路上邊開車邊看副駕上的彩券，「還因為分神差點撞車」。最後她決定停到路肩，然後一次又一次確認，甚至打開樂透App 掃碼，但這些結果都讓她不敢置信，到今年4月6日領獎還覺得不可思議。賣出得獎彩券的Vons也因此得到5萬的好彩頭獎勵金。