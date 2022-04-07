洛城新語／如果摀不住 怎麼自圓其說？

中國東方航空從昆明飛廣東的波音737客機，3月21日墜毀後，迄今出事原因仍如一團迷霧。大陸網路流傳一則爆炸性訊息，指這是副駕駛張正平自殺，以報復公司羞辱，同時指責習近平政策失當，導致他投資 恒大地產，幾十年積蓄血本無歸，因此自殺。

這篇貼文在大陸和海外廣泛流傳，許多海外媒體、網紅和YouTuber評論加工，眾口鑠金，彷彿東航 和中共當局真的有貓膩，導致132人一起死亡。事件迄今未見當局出面澄清。如內幕屬實，是爆炸性的，如何收拾善後，看來危機重重。

這封流傳多日的貼文，號稱是從中共公安 系統上層釋出，指失事航班副駕駛張正平本是雲南航空的功勛駕駛員，因東航和雲航合併，將他降級為副駕駛，而航班機長(正駕駛)楊宏達是張正平的徒弟。

貼文指航班出事，其實雲南和廣東塔台都聽到駕駛艙對話和衝突，所以墜機20分鐘後，雲南航空公安人員即抵達張正平臨時居住的賓館房間搜查，找到張正平遺書，內容很長，主要是揭露東航與雲航合併對他和雲航人馬的迫害不公。

而出事時飛機原本穩定巡航，張正平突然拉操縱桿讓機頭俯衝，導致機長楊宏達摔倒可能受傷昏厥，醒來後兩人搶奪操縱桿，所以客機墜毀前連續曾爬升或急降，最後筆直衝向地面。

遺書抱怨中央經濟政策，說他幾十年積蓄托人投入恆大地產，結果血本無歸而厭世。失事前張正平還喊出「我下去了，不知道是地獄還是天堂」。這封遺書已交給公安機關，複製給東航高層，再轉呈民航總局，至少有幾十人接觸過遺書，內容才外傳。

聳動內容還包括，失事班機飛行員共三人，機長是飛二代，其父是東航老機長和領導層，張正平曾被東航評為「五星機長」，但去年飛行犯錯，遭東航整治，被取消機長資格。他感到是極大侮辱，加上家人死於疫情、投資不利，因此謀畫和東航領導的兒子一起飛，同歸於盡。

如果這些傳言屬實，不但涉東方航空合併雲南航空的人事傾軋，更屬世界航空史駭人聽聞的謀殺案，對中國國際形象、對北京當局、東航等都很難堪。

不過，這些傳聞初步比對，也有疑問。譬如一，航班兩個黑匣子近日已運抵美國，正由波音和聯邦航管局下載資訊解讀，需一兩周完成。除非內容事先能被變造，紙無法包住火，謠言真假就可判定。

二，報導指出事後，中國空中交通管制員曾不停呼叫班機，卻無人應答。當局指飛行員未發出求救信號，和傳聞塔台聽到對話爭吵聲完全不同。

上述貼文到底是真相披露，抑或不滿現狀者趁機造謠生事，對罹難者和家屬都是更沉痛打擊。如果屬實，真相最終摀不住，賠償金當然不能只有區區40萬人民幣，而當局將如何自圓其說？

但如果只是謠言，當局也須用鐵錚錚事實反駁，現在就怕兩個黑匣子被做手腳，或最後真的難得出數據，空難將永遠成謎團。